המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הודיעו היום (ראשון) כי החל מהבוקר נמדדים ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים המעידים על זיהום אוויר גבוה, באזורים נרחבים ברחבי הארץ.

זיהום האוויר הגבוה נמדד בגוש דן, בירושלים, במישור החוף, בשפלה הפנימית, ביהודה ובנגב. עוד נמסר כי משעות אחר הצהריים והערב צפוי זיהום אוויר גבוה ברוב אזורי הארץ ומחר הוא אף צפוי להתגבר.

במשרדים מסבירים כי מקור זיהום האוויר הוא רוחות דרום-מערביות חזקות, הגורמות להסעת אבק מצפון אפריקה לאזורנו - תופעה המובילה לעלייה חדה בריכוז החלקיקים הנשימים באוויר.

לאור המצב, ממליצים המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות כי אוכלוסיות רגישות - ובהן חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - יימנעו מפעילות גופנית מאומצת מחוץ לבית. לאוכלוסייה הכללית מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ, עד לשיפור באיכות האוויר.

על פי התחזית, איכות האוויר צפויה להשתפר באיטיות ובהדרגה במהלך יום שלישי.