כוחות חילוץ מיחידת נגב חילצו הבוקר (ראשון) את גופתו של פיליפ גימר, שיצא לטיול עם כלבו גופ באזור מצפה רמון, ונהרג לאחר שנפל מגובה. גם הכלב אותר מת.

החיפושים אחר גימר החלו אתמול בשעות הערב, לאחר שהוגדר כנעדר. הבוקר אותרו השניים באזור מצפה הכוכבים שליד מצפה רמון, לאחר שככל הנראה נפלו מצוק במהלך הטיול.

רק לפני שלושה ימים פרסם גימר פוסט אישי ומרגש בחשבון הפייסבוק שלו, שבו שיתף בתהליך זהות עמוק ובהחלטתו לשוב להשתמש בשמו המקורי.

“שנים הלכתי עם שם שלא נולד איתי, כמו מעיל שישב טוב אבל לא היה שלי", כתב. “התביישתי בצליל, במבטא, בשורשים… היום אני משתף תהליך שכבר קורה בתוכי זמן מה. צעדים גדולים פנימה, אל עומקי הנשמה… חוזר לשם שלי. חוזר לעצמי".

הפוסט, שזכה לתגובות רבות, קיבל הבוקר משמעות מצמררת, לאחר היוודע דבר מותו.

נסיבות המקרה נבדקות, וביחידות החילוץ שבים ומזכירים לציבור המטיילים לנהוג בזהירות יתרה, במיוחד באזורים מדבריים וצוקים פתוחים, ולהיערך בהתאם לתנאי השטח.