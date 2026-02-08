אלפי שלוחות חב"ד, המייצגות 6,000 קהילות יהודיות מ-111 מדינות, נעמדו בערב שבת לתצלום משותף בחזית בית המדרש המפורסם של חב"ד "770" בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

הכינוס הנשי משתף את המתרחש בזירת בתי חב"ד בעולם: הנשים אינן עומדות בצל, אלא עומדות ממש בחזית העשייה של הקהילות היהודיות. "הרבי רצה שנהה בחזית העשייה, שננהיג, שלא נעמוד בצל", אמרה אחת השלוחות, "על כתפיהן של כל השלוחות כאן גם גידול ילדם, גם ניהול קהילה, יש פה אין ספור מחנכות, יועצות, מארגנות קהילתיות ומנהיגות רוחניות".

בין קהל השלוחות, כאלה המתעסקות נקודתית עם סטודנטיות, נערות, נשות קריירה, או קהילות ייעודיות של דוברי שפות מגוונות. "מאחורי הארוחות המפורסמות של בתי חב"ד", סיפרה מושקא, שליחת חב"ד מאירופה, "עומדות אינספור נשים מסורות, שמנהלות פרקטית את המטבחים הגדולים, יחד עם בעליהן. זו משימה במשרה מלאה, מסביב לשעון".

תמונות השלוחות צילום: איציק בלניצקי

בכינוס השנה נחשף כי בכל שבוע יוצאות שלוש משפחות חדשות לשליחות מסביב לעולם. "תמונת השלוחות מייצגת את סיפורו של העם היהודי ואת סוד החוסן שלנו", אמר הרב מנחם קוטלרסקי, מנהל הכנס הבינלאומי של שלוחות חב"ד, "כל אישה כאן מובילה את קהילתה, ומדובר באלפי קהילות ובאלפי נקודות אור שנוגעות לחייהם של אינספור יהודים".

בין השלוחות הרבות, גם אחיות, שהכינוס מהווה עבורן הזדמנות חד פעמית למפגש משפחתי.