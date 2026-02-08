הרב אברהם דרעי, רב קהילה באשדוד, נבחר לכהן כרבה של באר שבע וכחבר מועצת הרבנות הראשית, במקום אביו הרב יהודה ז"ל.

הרב דרעי זכה ב-26 קולות, הרב יורם כהן ב-25 והרב גד רווח זכה ב-2 קולות. בנוסף, הייתה מעטפה ריקה.

הרב אברהם דרעי, ראש מוסדות "קול יהודה", מחבר ספרים בהלכה ובנו של רב העיר המנוח. במהלך הלווייתו של הרב יהודה דרעי זצ"ל, קראו רבנים בכירים להכתיר את בנו לתפקיד.

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אמר בהספדו, "אנחנו רוצים להכתיר את בנו רבי אברהם דרעי, 'תחת אבותיך יהיו בניך'. יש תשובה ב'יביע אומר' שמרן זצ"ל כותב - יש ירושה ברבנות... אני יודע שזה היה רצונו של המנוח זצ"ל, הוא רצה שבנו יישב תחתיו, אנחנו ממליכים אותו עכשיו, שאף אחד לא יהין חס ושלום להפר את הדבר הזה. נמצא פה ראש העיר והוא שומע את הדברים, שיזדרז לעשות את זה שיהיה נחת רוח לנפטר".

גם ראש ישיבת "פורת יוסף", הרב משה צדקה, הצטרף לקריאה ואמר כי בנו של הרב דרעי צריך למלא את מקומו.