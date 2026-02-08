אז אחרי שאיימה עלינו ב'אינשאללה', לוסי אהריש ממשיכה להתקרבן ולשלוף את הקלף השחוק והקבוע: האשמה בגזענות. נדייק, התקרבנות ובתמורה קבלת חיבוק חם מהברנז'ה, ואם אפשר לתבל בקיץ' רומנטי שמקדם דו-קיום עם בעלה - אז למה לא?

כל הצייתנים הגזענים ייעלמו לנו מהנוף, אמר בעלה של לוסי צחי הלוי. איך בדיוק כל מי שביקר את לוסי יעלם? רוצה לפרט? אולי באותו אופן שנעלמנו מהנוף ב-7 באוקטובר? אולי באמצעות המפגינים בתל אביב שקוראים להקים ממשלה פלסטינית וישראלית?

אז כן, אתה ולוסי אולי מקבלים חיבוק חם באולפנים, אבל אם תציצו רגע החוצה, תגלו את העם. העם הזה מאמין בנצח ישראל והוא לא מוכן יותר לקבל על הגב שלו את המשוואה של 'הערביה המתקרבנת' שמאשימה את היהודים באלימות של העם שלה.

אתם יכולים להמשיך לנסות להסוות את הדברים בטענה של גזענות, אבל האמת היא שה'אינשאללה' שברחה ללוסי הסגירה היטב מי היא, מה היא ובמה היא מאמינה. ואת זה גם אלף חיבוקים באולפן לא יצליחו להסתיר.