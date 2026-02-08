העיתונאי הדרוזי איאד חרב חויב לשלם לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר 15,500 אלף שקלים במסגרת תביעה דיבה שהוגשה נגדו.

חרב, צלם ערוץ "מכאן 33" של תאגיד השידור הציבורי, ייחס לבן גביר התנהלות פוגענית כלפיו כבן העדה הדרוזית במהלך עימותים בשכונת שמעון הצדיק בירושלים, בין יהודים לערבים.

אלא שהליך משפטי חשף תפנית דרמטית: הקלטה של האירוע, אשר חרב כלל לא היה מודע לקיומה, העלתה כי הדברים שיוחסו לשר לדעתו - כלל לא נאמרו.

במהלך הדיון, שנערך בפני סגן נשיא בית משפט השלום, השופט אורן סילברמן, בחר חרב לחזור בו מדבריו שנאמרו בשידור. לפרוטוקול אמר: “לא אמרתי שאתה שונא או לא אוהב דרוזים - לא היה ולא נברא. לא הגדרתי אותך כגזע, לא ייחסתי לתובע אלימות. הייתי נסער ולא שמעתי מה הוא אמר".

חרב טען כי הדברים נאמרו בעידנא דריתחא, לאחר אירוע אלים שחווה מוקדם יותר באותו לילה.

בן גביר תבע פיצוי בסך רבע מיליון שקלים, בטענה כי הדברים שפורסמו הציגו אותו כגזען וכמי שאינו מגלה אמפתיה כלפי בני העדה הדרוזית - טענות שלדבריו גרמו לו נזק ציבורי משמעותי.

במהלך הדיון אמר השר: “אני רק רציתי לעזור לו, ואמרתי לו שאני אוהב ומעריך את הדרוזים. זה הכי לא פייר והכי מגעיל בעולם ללכת לטלוויזיה ולא לספר את מה שהיה. זה נזק משמעותי לנבחר ציבור".