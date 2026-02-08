תא"ל (מיל') דדי שמחי, אביו של סמ"ר גיא שמחי ז"ל ולשעבר קצין אג"ם באוגדת עזה, מסביר מדוע לדעתו האחריות המלאה על מחדלי הטבח בשבעה באוקטובר הן של מערכת הביטחון.

"גם בהיותי קצין בכיר אני אומר שהיו לאורך כל השנים ממשלות ומלחמות, במלחמות אנחנו נשלם מחירים, אבל השחיטה שהייתה ב-7 באוקטובר היא לא בעיה של שום ממשלה. השחיטה עצמה, 1,200 הרוגים בשמונה שעות, זו לא בעיה מדינית ופוליטית, זו בעיה מקצועית של צבא ושב"כ שהם דרג מקצועי והיו צריכים למנוע את הדבר הזה", אמר שמחי בראיון ל-103FM.

לדבריו "לאורך כל המלחמות בהיסטוריה היו צריכים להיות איקס הרוגים ולא עשרה איקס, זה לא יכול להיות, יש לי תחושה שאנחנו מתבלבלים. שישפטו את הדרג המדיני, הם אחראים, יש להם אחריות מיניסטריאלית, אחריות ישירה והכול. אך האירוע הזה של עשרה איקס הרוגים זה לא קשור לדרג מדיני, זה קשור למערכת מבצעית שזה המקצוע שלה והיא צריכה להיות חברת הביטוח שלנו. אז איך צבא שמקבל מאות מיליארדים ואת דם בנינו ובנותינו, ובסוף שוחטים ושורפים לנו 1,200 איש בשמונה שעות?".

שמחי ציין כי "השבעה באוקטובר זה יום כיפור כפול אלף. זה לבנון השנייה כפול שלושים אלף. אני אומר שיחקרו את הדרג המדיני אבל צריך להבין מה קרה בצבע. אני לא חושב לרגע שהייתה בגידה או קונספירציה, החיילים והחיילות שלנו הם אמיצים וקדושים, אבל אני חושב שכמו שמחפשים לבדוק את הדרג המדיני צריך לבדוק פי כמה את הדרג הצבאי. אני חושב שהמחט עכשיו מתקרבת ליהירות ורשלנות ואני מקווה שזה לא יגיע לרשלנות פושעת".

"אני לא יודע אם מישהו צריך לשבת בכלא, אבל לא יכול להיות שיגיעו אנשים שקיבלו מרצדס ונהגו בה ברשלנות ויגידו 'פשעתי, אני הולך הביתה'. זה לא עובד ככה, זה עובד במלחמה רגילה, לא בשחיטה", הוסיף.

לאחר מכן שמחי הסביר את הנחיצות בקמת ועדה מוסכמת על כל חלקי העם: "אני חשבתי שכל אחד מוציא פרוטוקולים וחצאי פרוטוקולים, ועדת החקירה תעבוד בזה שתאסוף חומרים, אחרי זה תאסוף עדויות ואז תנתח את הכול. ראש הממשלה יוציא את כל הפרוטוקולים, יוציאו כל ראשי המערכות וישוו מילה במילה. השיפוט בסוף יהיה סובייקטיבי ככה זה בהיסטוריה האנושית. את הניתוח הסובייקטיבי חייבים לעשות בהרכב שיש לו קונצנזוס במדינה".