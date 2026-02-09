אנשי המילואים הקריבו בשנים האחרונות יותר מכל אבל רבים מהם כלל לא מודעים להנחות, ההטבות והאפשרויות שיש להם בדרך לרכישת דירה.

מאז פרוץ המלחמה נמצאים אנשי המילואים ובני משפחותיהם בקו החזית של המדינה, נותנים שבועות וחודשים מזמנם ומקריבים לטובת כולנו. אותם מילואימניקים עוזבים עבודות ועסקים ומרגישים היטב את גם את הקושי הכלכלי כשהם חוזרים הביתה. ישנן לא מעט יוזמות והטבות לאותם אנשי מילואים, הבעיה היא שרבים מהם כלל אינם יודעים למה הם זכאים.

כל המידע על הנחו ומענקים בנדל"ן למילואימניקים במקום אחד>>

בעולם הנדל"ן המצב מסובך עוד יותר. רבים מאנשי המילואים חולמים לרכוש דירה אך הולכים לאיבוד בין שלל ההנחות והמבצעים בכל הפרויקטים, זאת בנוסף להטבות שמגיעות מהמדינה, מיזמים פרטיים ואפילו מהבנקים. ודווקא במקום הזה לאנשי המילואים יש עכשיו הזדמנות לפגישה אחת שתעשה להם סדר כל הדרך לרכישת הדירה.

"אנחנו רואים לוחמים שזכאים להנחות והם לא ממשים את זה מחוסר ידיעה"

בדיוק לאותם אנשים שהלכו לאיבוד בעולם הנדל"ן, חברו עמותת "דירה ללוחם" בראשות אלעד וייס, ומומחה הפיננסים שמעון ברון, מנכ"ל חברת "תבואה", לוובינר חירום כלכלי שיעשה סדר בכל הבירוקרטיות והמבצעים. המטרה שלהם היא אחת: לוודא שאף מילואימניק לא משאיר כסף על הרצפה בדרך לרכישת הדירה.

שמעון ברון מסביר: "המילואימניקים נתנו את הנשמה למדינה, והמדינה נותנת הטבות - אבל צריך לדעת איך לקחת אותן", ברון מזהה את הבעיה המרכזית של המילואימניקים: "אנחנו רואים לוחמים שזכאים להנחות משמעותיות במס רכישה, לתנאי מימון מועדפים או למענקים באזורי עדיפות, והם פשוט לא ממשים את זה מחוסר ידיעה". כמומחה פיננסים הוא מבטיח: "בוובינר הזה אנחנו הולכים לפתוח את הכל ולתת כלים פרקטיים".

אלעד וייס מעמותת "דירה ללוחם" מוסיף: "המטרה שלנו היא לייצר ביטחון כלכלי למי שמעניק לנו ביטחון פיזי. הבית הוא העוגן, והידע שנחשוף במפגש הזה יכול לחסוך לכל משפחת מילואים עשרות ואף מאות אלפי שקלים".

מיפוי הזכויות, השקעות נכונות ואיך מגיעים לכסף

הוובינר יתמקד במספר נקודות קריטיות למשרתי המילואים:

מיפוי הזכויות: סקירה מקיפה של הטבות המדינה העדכניות לרוכשי דירות בקרב המשרתים.

מינוף הטבות: איך משתמשים במענקים ובהטבות המימון כדי להגיע להון עצמי מספק לרכישה.

השקעה נכונה: האם נכון לקנות דירה למגורים או להשקעה בתקופה זו?

בירוקרטיה בקלות: איך צולחים את הטפסים ומגיעים לכסף מהר.

הוובינר מיועד למשרתי מילואים פעילים, לבני/בנות זוגם, ולכל מי שרוצה להבין איך למקסם את הפוטנציאל הנדל"ני שלו בצל המצב הביטחוני והכלכלי.

מתי זה קורה? הוובינר יתקיים ביום שלישי ב17.02.25- בשעה 20:30

ההשתתפות ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.