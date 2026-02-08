הזמר אושר כהן נעצר לחקירה הבוקר (ראשון) בחשד להחזקת חומר החשוד כסם. בתום חקירה הוא שוחרר לביתו.

כהן נעצר בבית משפחתו בקריות כשברשותו חומר החשוד כסם. בתום חקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים לאחר שחתם על ערבות עצמית והתחייבות להתייצב לחקירה בכל זמן שיידרש לכך.

מטעמו של הזמר נמסר: "הממצאים אשר נתפסו לא נמצאו בביתו של אושר כהן, אלא בבית הוריו ואחיו אשר שם בילה את השבת. הממצאים אינם שייכים לאושר, לראייה לאחר עדות קצרה הובהרה הטעות המצערת החשד הופרך ואושר שוחרר ללא כל תנאי. ברגעים אלה מתארגן אושר להופעה בדרום אשר הוזמנה מראש".