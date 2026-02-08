בראיון נוקב באולפן ערוץ 7, משרטט הרב דוד סתיו, רב העיר שהם ויו"ר ארגון רבני 'צהר', תמונת מצב מדאיגה של החברה הישראלית והמגזר הדתי-לאומי. הרב לא חסך בביקורת על הממשלה ועל הקיטוב הפנימי במחנה הלאומי.

בנוגע לסוגיית חוק הגיוס שעל הפרק, הרב סתיו נחרץ: "החוק הזה הוא חוק רע, שלא יביא לגיוס של אף אחד. כולם יודעים את זה. הרבנים אמרו את זה, הפוליטיקאים יודעים את זה. לא יהיה שום שינוי. זה הכל דברים בטלים".

הוא תקף את נציגי הקואליציה המבטיחים שינוי בציבור החרדי: "מותר לאדם להגיד, 'אני רוצה לשקול מה יותר חשוב לי, ממשלה עם החרדים בלי גיוס, או נפילת הממשלה בלי חוק גיוס' - אבל תגיד את זה. אל תספר לי שהולך להיות גיוס - כשאתה יודע שזה לא יקרה".

הרב הביע זעזוע עמוק מהטיעון שנשמע מצד רבנים באגף החרד"לי, לפיו לא ניתן לגייס חרדים משום שהצבא "נכבש על ידי הפרוגרס". הוא דחה את הטענה ואמר: "האמת היא שאני בהלם. אם זה לא רלוונטי להכניס את החרדים, גם לא רלוונטי להכניס אותנו. רב שאומר שהוא מבין שאי אפשר לתת לחרדים ללכת לצבא בגלל שהצבא לא מותאם - אשאל אותו איך אתה שולח את תלמידיך? תלמידיך פחות יראי שמיים? תלמידיך פחות שומרי תורה ומצוות? אני פשוט לא מבין את המופע הזה של אמירות שהן חסרות אחריות".

הוא הדגיש כי לצבא אכן יש מקום לשיפור והוא נדרש להקים מסגרות מתאימות, אך זה לא פוטר איש מחובת השירות. "החברה הדתית לאומית קורסת, מול חברה שלא מוכנה לעשות בנטל בכלל".

הרב ציין כי האידיאל שלו הוא תמיד הסכמה ודיאלוג, אך מול המציאות הנוכחית, הגישה חייבת להשתנות. "כשאתה לא מוכן להסכים על כלום, אתה לא יכול לכפות רק קבוצה אחת ולא לכפות קבוצה שנייה. כשמישהו לא רוצה להתגייס, לא רוצה לעשות כלום, זה דבר שמחייב את המדינה לעשות משהו".

הרב סתיו התייחס גם לסערה סביב ביטול הזמנתה של נועה מבורך מכנס מנהלי הציונות הדתית, וכינה זאת "אקט של הלבנת פנים ברבים". הוא יצא נגד התופעה של פסילת אנשים בשל דעותיהם או חבריהם: "אנחנו לא מפחדים מדעות שונות. זה שיש ערוצים או סגנון של בני אדם, שברגע שהבן אדם הזה אמר משהו פעם באיזשהו מקום, או שיש לו חברים ערבים, או שיש לו חברים שמאלנים, הופך את דעתו ללא ראויה להישמע בקהל, היא תופעה נוראה".

בהמשך דבריו דחה את הניסיון לתייג כל מתנגד לרפורמה המשפטית כאויב הימין או כמי שמבקש להפיל את הממשלה. "הרפורמה היא אחד מאבני היסוד של אדם דתי מאמין או של אדם ימני מאמין? לא יכול להיות ימני, אוהב ארץ ישראל, שהוא מתנגד לרפורמה?"

הרב התייחס לפעיל הימין מרדכי דוד ולאלימות המילולית המופנית כלפי אישי ציבור ומשפחות שכולות. הבעיה אינה "הפרחחים" משמאל או מימין, אלא המנהיגים הרוחניים שנותנים לכך לגיטימציה. "הבעיה המרכזית שלי היא המנהיגים, היא הרבנים".

למרות הביקורת הקשה, הרב סתיו מזהה פער בין הקיצוניות של חלק מהמנהיגות לבין הציבור הרחב במגזר: "אני חושב שחלק ניכר מהציבור הדתי-לאומי רוצה חיבור, דיאלוג, עשייה משותפת ולא מאבק בין המחנה האמוני למחנה האנטי אמוני".

הוא קרא להקמת תנועה רוחנית ופוליטית שתשמיע קול של חיבור ציוני-יהודי-ישראלי, במקום הקול שמבקש "לריב עם תל אביבים" ולהכניע את הצד השני.

את דבריו סיים בנימה אופטימית בזכות הדור הצעיר: "יש לנו כאן דור שבאמת אכפת לו, דור נפלא שרוצה לעשות המון טוב. אנחנו צריכים רק לא להפריע להם".