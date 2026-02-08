מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אחר הצהריים (ראשון) לעבר מטוס נוסעים של חברת Wizz Air (טיסה W95310) שהיה בדרכו מלונדון לנמל התעופה בן גוריון בעקבות חשד ממשי לאירוע ביטחוני.

הדרמה החלה כאשר זוג נוסעים על המטוס הבחין כי בטלפון הנייד שלהם מופיעה המילה "טרוריסט" בערבית.

הנוסעים המבוהלים פנו מיד לצוות המטוס, שפעל על פי נהלי החירום והעביר דיווח מיידי למערך האבטחה הישראלי ולמגדל הפיקוח.

בשל הרגישות הביטחונית הגבוהה, הוחלט להזניק זוג מטוסי קרב של חיל האוויר שליוו את מטוס הנוסעים מרגע כניסתו למרחב האווירי של ישראל ועד לנגיעה במסלול הנחיתה.

עם נחיתת המטוס בנתב"ג, המתינו כוחות משטרה וביטחון על המסלול. בתחקיר ראשוני ומהיר שנערך לנוסעים על הקרקע, התבררה התמונה האמיתית: בנם של בני הזוג שהתלוננו, שינה מוקדם יותר את שם נקודת הגישה (Hotspot) בטלפון של הוריו לכינוי המאיים כסוג של "בדיחה" - מבלי שהם היו מודעים לכך.

למרות שהחשד הוסר במהירות, הנוסעים בטיסה עברו בידוק ביטחוני נוסף ומחמיר עם רדתם מהמטוס כדי לשלול סופית כל איום.

מרשות שדות התעופה נמסר: "עקב חשד להתנהלות חשודה במטוס, פעלו כוחות הביטחון על פי הנהלים. האירוע הסתיים. המטוס נחת ונמצא שלא היה אירוע ממשי".