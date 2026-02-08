שנה וחצי לאחר האסון המזעזע שטלטל את המדינה, המאבק של משפחות קורבנות מג'דל שמס עובר לזירה המשפטית.

הבוקר (ראשון) הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת ענק בסך 80 מיליון ש"ח נגד ארגון הטרור חיזבאללה, בשם שמונה משפחות שילדיהן נרצחו מפגיעת הרקטה הישירה במגרש הכדורגל ביישוב.

התביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ניצנה דרשן-לייטנר, אברהם משה סגל, מורהף אבו סאלח ואבי גז, מתבססת על החוק לפיצוי קורבנות טרור שעבר בכנסת במהלך המלחמה. החוק מאפשר פסיקת פיצויים לדוגמא נגד גורמים המממנים או מבצעים מעשי טרור.

במקביל לתביעת המשפחות השכולות, תוגש תביעה נפרדת בסך 165 מיליון ש"ח בשם למעלה מ-30 פצועים מהאירוע, הסובלים עד היום מפגיעות פיזיות ונפשיות קשות.

כזכור, ביולי 2024 שיגר חיזבאללה מהעיירה שבעא רקטה איראנית מסוג 'פלק 1', הנושאת ראש קרב של 53 ק"ג חומר נפץ. הרקטה פגעה ישירות במגרש הכדורגל בו שיחקו עשרות ילדים ובני נוער. 12 נערים ונערות נרצחו במקום ועשרות נפצעו.

ליית' אבו סאלח, ששכל את בנו פג'ר בן ה-16 באסון, אמר היום: "התביעה המוגשת כעת נגד חיזבאללה לא תחזיר לנו את הילדים, אבל היא מבקשת לעשות מעט צדק ולקבוע אחריות ברורה לפגיעה מכוונת באזרחים חפים מפשע. אף שאין בכוחה של שום תביעה לרפא את מכאובינו או להשיב את יקירינו, היא נועדה להציב גבול ברור: ירי רקטות לעבר אוכלוסייה אזרחית הוא פשע מזעזע, והאחראים לו חייבים לתת על כך את הדין".

עוד הוסיף: "כאבנו הפרטי משתלב בכאב רחב יותר של אזרחי מדינת ישראל כולם. במקביל לפעולתם של כוחות הביטחון בחזית, אנו פועלים גם במישור המשפטי, מתוך תקווה שצעדים אלה יסייעו להרתעה, לצמצום הפגיעה באזרחים בעתיד ולהעברת מסר ברור למבקשי רעתנו".

עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, המייצגת את התובעים, הדגישה את חשיבות התזמון: "הצדק חייב להיעשות דווקא עכשיו כאשר ארגון הטרור חיזבאללה חבול ומובס. ברשעות שאין דומה לה, הם קטפו באופן מכוון ובמימון איראני, את חייהם של 12 נערים ונערות חפים מפשע. הקרב יימשך בשדה המשפטי כל הדרך להשגת הצדק למען קורבנות הטרור".