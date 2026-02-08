רני עמרני, מנהל 'רדיו רן' המשדר בשפה הפרסית ומי שנחשב לאוזן קשבת לרחשי הלב של העם האיראני, מתארח באולפן ערוץ 7 וטוען כי הפער בין ההצהרות הדיפלומטיות בנוגע להסכם עם איראן לבין המהלכים הצבאיים בשטח מעיד על הונאה אסטרטגית, שסופה במערכה צבאית כוללת שמטרתה אחת: הפלת משטר האייתוללות.

עמרני גורס שהעם האיראני רוצה דבר אחד - חירות מהדיקטטורה הדתית-שיעית. "כשאני שואל את התושבים באיראן, הם אומרים לי, לא יצאנו לרחובות כדי שיהיה הסכם גרעין", הוא מדגיש. "זאת אומרת, המטרה של העם לא היתה הסכם כזה, אלא חופש".

הוא מציע פרשנות אחרת, עמוקה יותר, להתנהלות האמריקנית הנוכחית. עמרני מזהה דפוס פעולה שבו הדיבורים על דיפלומטיה משמשים כמסך עשן לצבירת כוח צבאי מאסיבי במפרץ הפרסי ובמדינות השכנות. "אנחנו רואים שטראמפ אומנם מדבר על הסכם גרעין, אבל במקביל אוגר כוחות באזור. יכול להיות שהוא מנסה להרוויח זמן כדי להביא עוד כוחות".

לדבריו, המטרה האמריקנית האמיתית עשויה להיות שאפתנית בהרבה מעצירת הסכם הגרעין. "אנחנו רואים כרגע יותר מ-12 ספינות מלחמה באזור, המטוסים ממשיכים להגיע לירדן וארה"ב נערכת צבאית למשהו גדול הרבה יותר".

ההיערכות הזו אינה נעלמת מעיניהם של האיראנים, הן ברחוב והן בצמרת משמרות המהפכה. התושבים, שחלקם מאוכזבים מכך שהעזרה האמריקנית בוששה לבוא בזמן הטבח ברחובות, מתחילים להבין כי ייתכן ומתוכנן מהלך גדול יותר. עם זאת, עמרני מדגיש כי לאור גודלה העצום של איראן, מדינה עם 31 מחוזות ושטח עצום, תקיפה אווירית בלבד לא תספיק ונדרשת הכנה למערכה ממושכת.

לדעתו, המשטר בטהרן ער לחלוטין לסכנה. "הם ניסו בשבוע שעבר לייצר חיכוך עם כוחות אמריקאים, כדי שארה"ב תתחיל במתקפה בזמן שהיא עדיין אינה מוכנה. המשטר מבין היטב את המצב".

הוא טוען שאין סיכוי אמיתי להסכם דיפלומטי. "הפערים בלתי ניתנים לגישור: איראן לעולם לא תוותר על הטילים, על הפרוקסי או על האורניום המועשר".

אחד החלקים המטלטלים ביותר בראיון הוא התיאור של עמרני את המתרחש בתוך איראן פנימה. הוא מתאר קרע בלתי ניתן לאיחוי בין העם למשטר - אחרי הטבח במוחים ברחובות. "זה טבח מאוד גדול שלא היה כמותו באיראן מאות שנים. זה חסר תקדים".

לדבריו, איראן מלאה כעת בהלוויות שהופכות למפגני מחאה. "בכל לוויה יש קריאות נגד המשטר, והם עושים את הלוויות לא בסגנון איסלאמי. הם מנסים להתרחק כמה שיותר מאיסלאם", הוא מספר.

העם האיראני כעת "מלקק את הפצעים", אך עמרני צופה גל מחאה נוסף, אלים ונרחב יותר, שיתפרץ במקביל לפעולה צבאית חיצונית, כפי שהנחה יורש העצר הגולה, רזה פהלווי. "הוא אמר להם, תהיו מוכנים לקריאה הבאה לצאת לרחובות. אני מאמין שזה יקרה כשתהיה תקיפה אמריקאית".

נקודה מעניינת נוספת היא היחס של הרחוב האיראני לישראל ולראש הממשלה בנימין נתניהו. עמרני טוען כי האיראנים רוחשים אמון רב לנתניהו, לעיתים אף יותר מאשר למנהיגים אחרים. "הם אפילו יותר סומכים על נתניהו כי הוא אמר וביצע", הוא קובע. הקריאות של נתניהו לעם האיראני יצרו ציפייה, ולמרות האכזבה מכך שישראל לא התערבה בזמן הטבח, תגבור הכוחות באזור מפיח בהם תקווה מחודשת.

עם זאת, עמרני מזהיר את הציבור הישראלי מפני שאננות. תרחיש של תקיפה אמריקנית באיראן, הוא מעריך, יוביל בהכרח למתקפת נגד איראנית גם כלפי ישראל. "המשטר האיראני יעדיף להיות מותקף מאשר להגיע להסכם והם גם יתקפו בחזרה".

בנושא הניסיונות האיראניים לגייס מרגלים בישראל, עמרני מציג תמונה של יריב נואש וחסר יכולת איכותית, הפועל בשיטת "מצליח". "האיראנים הם חסרי יכולת במלחמה המודיעינית מול ישראל", הוא טוען. "אם באמת היה להם מודיעין איכותי הם היו יכולים להתכונן לתקיפה שלנו".

כמי שעזב את איראן בגיל 17 אך ליבו נותר בה, הוא חולם על היום שבו המדינה תהיה חופשית ותהפוך ליעד תיירותי מוביל במזרח התיכון, המחליף את טורקיה ודובאי. "איראן מדינה מאוד יפה עם אנשים טובים. אני מתגעגע לשכונה היהודית בטהרן ואשמח לשוב לשם ולפגוש את חבריו שנותרו מאחור", הוא מסכם.