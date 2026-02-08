בנט מגיב לנתניהו ללא קרדיט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף הערב (ראשון) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו על מסמך התשובות שלו למבקר המדינה שבו הציג את גרסתו למחדל שהוביל לטבח 7 באוקטובר.

"גיבור הסרט פורסט גאמפ, היה נוכח באירועים הגדולים של ההיסטוריה אבל הוא תמיד משקיף פסיבי, מי שנקלע בטעות לאירוע ולא ממש קשור. מסמך הציטוטים שנתניהו פירסם מציג את בנימין נתניהו כפורסט גאמפ הישראלי. הוא אמור להיות ראש ממשלה אבל לשיטתו הוא 'נֶבֶּעְךְ' חלש, מסכן וחסר אונים שנקלע לאירוע, כמעט לא קשור אליו".

"הוא לא מנהיג, אלא מונהג. הוא לא מפקד, אלא פקוד. רמטכ"לים, ראשי מוסד וראשי שב"כ לדורותיהם שולטים באיש חסר היכולת הזה - שהוא אמור לשלוט במדינה. נתניהו בא להלל את עצמו במסמך אבל נמצא מקלל. המסמך שהוא ניסח ופרסם הוא כתב האישום החמור ביותר האפשרי כנגד ראש ממשלה בישראל.

"פה ושם האיש ממלמל איזו אמירה לפרוטוקול על זה שאולי צריך לתקוף ואולי לחסל אבל הוא לא עושה את זה. הוא לא מיישר את צה"ל, הוא לא מעצב ולא מממש מדיניות אקטיביסטית. ב-56 עמודי המסמך הזה רואים אדם חלש שמניח למפלצת של חיזבאללה לצמוח מול העיניים בצפון ולמפלצת של חמאס לצמוח בדרום לממדים עצומים והוא לא עושה שום דבר.

"לנתניהו יש ביקורת על מערכת הביטחון, גם לי יש. אבל כשאני הייתי שר בקבינט במבצע 'צוק איתן' וכשאני זיהיתי שהצבא לא מספיק תוקפני פעלתי, לחצתי, עשיתי, לא חיפשתי אליבי פוליטי אלא שיניתי את המציאות בשטח. במשך 20 ימים ברצף, אתגרתי ודחפתי את המערכת וגרמתי לזה שצה"ל עבר למתקפה, שצה"ל פעל ברצועה והשמיד בפועל 30 מנהרות חודרות, קטלניות. הכול כתוב בדו"ח ועדת החקירה של המבקר על 'צוק איתן'.

"תראו, נתניהו הוא לא שר בקבינט. הוא היה ראש ממשלת ישראל והמפקד העליון של מדינת ישראל ב־12.5 מתוך 14 השנים שקדמו לאסון הגדול ביותר בתולדות ישראל. אבל נתניהו לא עשה שום דבר חוץ מלבנות פה חומות, גדרות ובטונדות. הוא התמכר להכלה, הוא התמכר להעברת מזוודות מזומנים לסינוואר למען קניית שקט רגעי - זה נקרא 'פרוטקשן'.

"נתניהו שחק את ההרתעה והוא לא הכין את צה"ל ליום פקודה. שלושת יועציו הבכירים ביותר קיבלו משכורת מהאויב הקטארי בזמן המלחמה, אבל הוא לא ידע שום דבר. כולם תוקפים את מסמך התירוצים של נתניהו כסלקטיבי ושקרי והם צודקים. אבל אני דווקא מציע לכולכם לקרוא אותו, להסתכל על הילדים שלכם ולקרוא את המסמך. כי מה שעולה ממנו הוא שנתניהו לא הוביל, לא ניהל ולא הנהיג. ומה שהוא מוכיח מעל הכול - שאחרי 30 שנות נתניהו, חובה להיפרד ממנו בכבוד. לעם הזה מגיע מנהיג חזק, מנהיג לאומי אמיתי".