הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לשנת 2024 הבוחנים את תחושת הביטחון של תושבים ללכת לבדם בשעות החשכה ב-18 הערים הגדולות בישראל.

בראש הדירוג: כפר סבא ובני ברק עם 83% - פער של יותר מעשר נקודות מהממוצע הארצי העומד על 72.7%.

אחריהן מדורגות רמת גן ורחובות (77.8% כל אחת) ופתח תקווה (77.2%). חמש ערים אלו מציגות נתונים הגבוהים משמעותית מהממוצע.

קבוצת ערים נוספת מציגה תחושת ביטחון קרובה לממוצע אך נמוכה ממנו: בית שמש (71.6%), ירושלים (71.5%), נתניה (71.1%), ראשון לציון (70.8%), חולון (70.7%), והרצליה ותל אביב (70.5% כל אחת). מתחתיהן אשדוד (69.8%) ואשקלון (68.6%).

בתחתית הדירוג נמצאות באר שבע (64.5%), חיפה (64.4%) וחדרה (63.9%). במקום האחרון בת ים עם 59.6% בלבד - פער של יותר מ-23 נקודות מהערים המובילות.

הנתונים מגלים פער מפתיע בין שביעות רצון ממקום המגורים לבין תחושת ביטחון. בבת ים, למשל, 87.1% מהתושבים מרוצים מאזור מגוריהם - מעל הממוצע הארצי - אך תחושת הביטחון בלילה היא הנמוכה ביותר. לעומת זאת, בבני ברק תחושת הביטחון מהגבוהות בארץ (83%), אך שביעות הרצון הכללית (81.5%) נמוכה מהממוצע הארצי של 85.6%.