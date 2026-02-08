היא הדיחה אותה ממפעל גביע המדינה בכדורסל, הנחילה לה את הפסד הליגה הראשון העונה והערב (ראשון) היא עשתה זאת שוב ובגדול - הפועל ירושלים הביסה את הפועל ת"א במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל שבכדורסל.

בניגוד לשני הניצחונות הקודמים עליה העונה, בליגה ובגביע, הערב ירושלים אירחה את הפועל ת"א באולמה הביתי, היכל הפיס ארנה, והראתה שלא משנה המקום והזמן - היכולת היא שקובעת וזו הסתיימה עם ניצחון גדול, עם 91:105.

ירושלים שהבטיחה את מקומה ברבע גמר היורוקאפ עם יתרון הבייתיות כל הדרך עד לגמר, שוב הייתה גדולה על החבורה האדומה מת"א כשהובילה מספר פעמים במהלך המשחק בהפרש דו-ספרתי.

הפועל ת"א אמנם הצליחה למחוק את היתרון פעם אחר פעם, אך שוב כשלה ברגע האמת, ברבע הרביעי והמכריע כשהובסה בתוצאה 91:15 וסופרת הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות. מתי זה ייעצר?

הפועל ירושלים רושמת ניצחון רביעי העונה על הפועל ת"א ושישי ברציפות נגדה בכל המסגרות ולמעשה עוד לא נוצחה על ידי קבוצת הכוכבים העשירה של עופר ינאי ואיטודיס. זה ייגמר באובדן של תואר נוסף במסגרת הכדורסל הישראלי, התואר הגדול מכולם, תואר האליפות?