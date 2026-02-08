שבוע אחרי שעשה דני אבדיה היסטוריה ישראלית כשנבחר לשחקן הישראלי הראשון שישחק באירוע האולסטאר האמריקאי, אירוע הכדורסל היוקרתי ביותר בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA, הערב (ראשון) אחראי אבדיה להיסטוריה נוספת בעקיפין.

יהיה זה כאשר זה ישתף פעולה בקבוצה אחת עם שחקן טורקי, במה שיהיה שיתוף פעולה ייחודי וראשון מסוגו בין נציגים של שתי המדינות שנמצאים ביחסים עכורים מאז טבח השבעה באוקטובר.

בטורקיה שזעמו כאשר אבדיה הישראלי נבחר בשבוע שעבר למשחק האולסטאר, בעוד הכוכב שלהם אלפרן שנגון נותר מחוץ לרשימה היוקרתית, קיבלו הערב את מבוקשם כאשר הקומישינר של ה-NBA, אדם סילבר הכריז על כך שגם אלפרן שנגון הטורקי יהיה חלק ממשחק האולסטר בשבוע הבא בלוס אנג'לס.

שנגון יצטרף לקבוצת שאר העולם ויתפוס את מקומו של שיי גילג'ס-אלכסנדר, כוכב אוקלהומה סיטי שנפצע בשרירי הבטן בשבוע שעבר וייעדר בתקופה הקרובה.

עבור שנגון זו תהיה הופעתו השנייה במשחק האולסטר, אחרי שנטל חלק גם בשנה שעברה. הוא מעמיד העונה 20.8 נקודות בממוצע, 9.4 כדורים חוזרים ו-6.3 אסיסטים במדי הרוקטס.

האם נשיא טורקיה, ארדואן, יאשר את שיתוף הפעולה עם שחקן ישראלי או שמא יורה לשנגון לביים פציעה כדי להחרים שותפות על הפרקט באירוע הכדורסל היוקרתי ביותר בארה"ב?