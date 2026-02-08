חזי נחמה על מנדלבליט המילואימניקים דור הניצחון

אלוף-משנה (מיל') חזי נחמה העלה טענה חריגה הערב (ראשון) במהלך כנס "המילואימניקים דור הניצחון", כאשר שיתף את המשתתפים בדברים שאמר לדבריו הפצ"ר לשעבר, אביחי מנדלבליט, בשנת 2011.

לדבריו של נחמה, באותה שנה שימש כמג"ד והשתתף בכנס רחב שבו נאם מנדלבליט. "אני שומע את אביחי מנדלבליט, הפצ"ר, מסביר לי שערך חייהם של אזרחי האויב הוא יקר יותר מערך החיים של החיילים שלי", אמר.

נחמה טען כי מדובר בביטוי למדיניות רחבה יותר שמקורה, לדבריו, ב"חינוך מחדש" שנעשה בצה"ל - בהשפעת מערכת המשפט. "ולכן, גם המערכה הנגדית צריכה להיות משולבת בכל המערכות האלה", הוסיף.

עוד ציין כי יש להמשיך ולחזק את המאמץ לרפורמה במערכת המשפט: "ראינו שהם מנסים לעשות רפורמה במערכת המשפט וכמה זה קשה, וזה דבר נכון ונחוץ וצריך להמשיך בו".