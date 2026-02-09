רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה (שני) בתאונה שהתרחשה בכביש 4 סמוך למחלף בר אילן.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשמצבו אנוש ותוך ביצוע פעולות החייאה. זמן קצר אחר כך נקבע מותו בבית החולים.

הפרמדיק נדים עאסי והחובש הבכיר אייל עטיה, סיפרו: "רוכב האופנוע שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשו.

הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות ומאומצות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי, שם נקבע מותו".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ובוחני תאונות הגיעו לזירה כדי לאסוף ממצאים.