האלוף (במיל') ד"ר יום טוב סמיה טוען בתום מחקר בן שבע שנים שהוביל לכתיבת ספרו "אחדות או למות" כי אין איומים קיומיים חיצוניים על ישראל כלל - והשסע בחברה הישראלית - הוא האיום היחיד על קיומה של המדינה.

בראיון בפודקאסט 'רוני סופר עושה שכל' הצהיר סמיה "אין איום קיומי חיצוני על מדינת ישראל כולל איראן, חיזבאללה, חמאס, פתח', הרשות פלסטינית, החותים, תימן, ירדן, מצרים, טורקיה ומי שאתם רוצים. אין איום כזה".

הוא גם טען כי יש לו הוכחה לדברים. "יש לכך הוכחה, לא צריך לנחש. מ-1947 עמדנו מול כל איום שבא נגדנו. שבעה צבאות ערב, שני צבאות ערב, שלושה צבאות ערב, עוד פעם שניים, שבעה באוקטובר, אוקטובר 73'. עם כלביא מול איראן עם מאות רחפנים ואלפי טילים".

"אנחנו עדיין כאן", ציין סמיה. "אף אחד לא הצליח להשמיד אותנו. הסכנה היחידה, והמהותית, והכי מפחידה מבחינתי לקיומה של מדינת ישראל, זה השסעים והקרעים בחברה הישראלית".

את המצב הנוכחי הוא תולה בממשלות ישראל לאורך 30 השנים האחרונות - מרבין ועד נתניהו. "לדרג המדיני מאז 1993 אין אומץ לקבל החלטות כבדות או קלות לטווח הארוך. אם יש לנו מחלה שאני יכול לאבחן אותה מבחינה חברתית, ביטחונית, פוליטית ומנהיגותית זו מחלת הטווח הקצר.

שנת 1949 הייתה הפעם האחרונה שקיבלה החלטות ארוכות טווח במלחמת העצמאות שבה הוחלט על הרחבת שטחה של מדינת ישראל כולל גירוש אנשים שהיו פה שהיה ברור שאי אפשר לחיות איתם. זו הייתה החלטה מדינית כבדה. לצערי הרב המנהיגות בישראל אינה יודעת לתרגם ניצחונות מדהימים בשדה הקרב", סיכם.