חוקרי משטרה ממרחב שומרון במחוז ש"י מנהלים בימים האחרונים חקירה רגישה בחשד להתעללות מצד מטפלות במעון ילדים ביישוב בית אריה. החקירה נפתחה לאחר שבתחנת המשטרה במודיעין עילית התקבל דיווח המעורר חשד לפגיעה בחסרי ישע. מיד עם קבלת הדיווח, פתחו חוקרי המשטרה בבדיקת הממצאים, וביצעו פעולות חקירה ראשוניות. במסגרת החקירה נעצרו שש מטפלות במעון, כולן תושבות בית אריה, בגילאי 20 עד 40. בנוסף, מנהלת המעון עוכבה לחקירה לצורך בירור חלקה בפרשה. בהמשך היום צפויה המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרן של המטפלות לצורך מיצוי החקירה ואיסוף ראיות נוספות.