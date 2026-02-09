בתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11 שודר תחקיר מיוחד אודות מחדל מותו של הקצין תומר אייגס, המוכר בתור האסיר איקס שבחודש ספטמבר 2020 נכלא והואשם בביצוע מעשים שפגעו בביטחון המדינה.

צו איסור פרסום גורף הוטל על הפרשה. אייגס מת בתאו בכלא "נווה צדק" בחודש מאי 2021 בגיל 21 בנסיבות מסתוריות.

מעצרו של הקצין נאסר לפרסום והתגלה רק לאחר שמת בתאו בכלא 9 חודשים לאחר שנעצר. הוא הואשם תחילה בפגיעה בביטחון המדינה וסיוע לאוייב, אך כעת מתגלה סיפור שונה לחלוטין.

הוריו של הקצין נחשפים ומתראיינים לראשונה, ומספרים על בנם שהיה קצין כוכב ביחידת עילית ב-8200, גאון מחשבים, שאף זכה בפרס ביטחון ישראל, ובלילה אחד נלקח לחקירות במרתפי שב"כ ולכלא הצבאי.

בתחקיר, הובאו מסמכים שהוסתרו, אירועים רפואיים שלא דווחו, כשלים מערכתיים שהביאו למותו של הקצין, והתיעוד המצמרר ממצלמות האבטחה בכלא - שממחיש את המחדל העצום שהסתיים במוות הטראגי, מול המצלמות.