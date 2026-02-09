יישר כח לשר סמוטריץ ולשר כץ על פועלם בעניין נרמול ענייני הקרקעות ביו"ש, אמנם כבר למדנו איך לעקוף ולהתמודד עם מכשלות וקשיים רבים בתחום המקרקעין אבל תמיד טוב לראות שהמציאות משתנה לטובה.

פתיחת מרשם המקרקעין יעזור לאימות נתונים ויפתח יותר את השוק מחד ומאידך יאפשר גם לשרלטנים הקיימים בתחום להבין מיהם הבעלים הרשומים ולנסות להציג מסמכים המוכיחים את זיקתם לקרקע. במובן הזה, המרשם אינו רק כלי שירותי וכלכלי, אלא גם תשתית של סדר, ודאות והרתעה, שמקטינה את המרחב האפור שנוצר סביב עסקאות לא שקופות ותיווך בעייתי.

יש לזכור ש-2/3 מהמקרקעין ביו"ש אינם מוסדרים בטאבו, והעניין הוא פתח להשתלטות פירטית על קרקעות. כשאין רישום מסודר, קל יותר לייצר מצגי שווא, להכפיל עסקאות, או לטשטש שרשרת זכויות, ולכן עניין רישום והאכיפה בהם הינם עניין מהותי וחשוב למשילות ולניהול האסטרטגי של האזור. כדי שהפתיחה של המרשם לא תייצר במקביל גל של ניסיונות הונאה, נדרש גם חיזוק מתמיד של בדיקות עומק ונהלי עבודה סדורים ושקופים.

גם הפטור מרישום חברה לטובת רכישת מקרקעין הוא הליך בירוקרטי ומיותר, שטוב שבוטל. סה"כ מדובר בהפחתת חסמים שעשויה לייעל תהליכים, לצמצם עלויות ולהוריד שכבת בירוקרטיה מלאכותית שלא מוסיפה ביטחון משפטי אמיתי.

בכל אלו נדרשת גם חקיקה בצווי אלוף וכפי שמפורט בספרו של ידידי ד"ר חגי ויניצקי.

גם ההקלות על התפקוד העירוני/מוניצפאלי בחברון היהודית ובמתחם קבר רחל הינם חשובים ומקדמים, משום שהם משדרים מעבר מניהול זמני שלרוב לא מתפקד לניהול מעשי ויעיל.

אבל נראה שהבשורה המשמעותית יותר היא חידוש רכישת קרקעות ע"י ועדה מיוחדת לרכישתם, נקווה לראות אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה בתחום, זהו הליך שמחייב מיומנות, ניסיון ותחכום. הצלחת הוועדה תימדד לא רק בכמות עסקאות, אלא באיכותן, בעמידותן לאורך זמן, וביכולת לנהל בדיקות מוקדמות שמצמצמות חשיפה לסיכונים, טענות נגדיות ופגמים ראייתיים. הליך הרכישה עדיין ארוך, מייגע ומסורבל, כולל אימותים רבים שיש להציג ולהוכיח, והדבר מחייב מעטפת מקצועית סדורה שמכירה היטב את הפרקטיקה בשטח ואת נקודות הכשל הידועות.

בהקשר זה ראוי לציין שעדיין לא הוקם בית דין שרעי ע"י המדינה שיוכל לעבוד ולתת אישורים ואימות צווי ירושה באזור יו"ש, וההליכים המושפעים בהקשר זה ע"י הרשות הפלסטינית מסובכים ומקשים מאוד. זהו פער שמאריך זמנים, מייצר חוסר רציפות ומגדיל תלות במנגנונים שאינם תמיד נגישים או צפויים. גם תגבור כח האדם בוועדות הרישום וכן הכנסת פקידות ישראלית דוברת ערבית ללשכות המחוזיות במקום העובדים הפלסטינים הינן עניין עקרוני ומהותי, משום שהוא נוגע לשליטה בידע, בניהול המסמכים, וביכולת להפעיל סטנדרט אחיד של בדיקה ושירות.

בלי קשר לכל אלו יש להמשיך לזרז את הליך חידוש רישום הקרקעות ביו"ש, וליזום באזורי עניין וביקוש הסדרה ורישום מהירים. נכון להעמיד יעדים ברורים, לתעדף אזורים בעלי חשיבות ולפעול בשיטתיות כדי לצמצם את מרחב אי הוודאות שמזמין השתלטויות, סכסוכים ומאבקים משפטיים.

סך העניינים קיבלו דחיפה רצינית בממשלה הנוכחית ועל כך יש לברך ולהוקיר תודה לכלל העמלים בעניין.

הכותב שימש כיועץ לענייני התיישבות תחת שרי הביטחון משה (בוגי) יעלון, אביגדור ליברמן ובנימין נתניהו וכיועץ לשר הביטחון נפתלי בנט לענייני שטחי C