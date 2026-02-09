בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הרשיע את שלי שיינקר, סייעת בגן ילדים פרטי בנתניה, בעבירות התעללות ותקיפת חסרי ישע. הכרעת הדין ניתנה היום על ידי השופטת אפרת פינק.

לפי הכרעת הדין, שיינקר עבדה כסייעת בכיתת הפעוטות ב"גן השקוף" בעיר נתניה, וטיפלה בילדים בגילאי שבעה חודשים ועד שנה וחצי. מהתיעוד המצולם בגן עלה כי במהלך תקופה של כחודש ביצעה מעשי אלימות כלפי פעוטות במספר רב של אירועים.

הכרעת הדין

בית המשפט קבע כי המעשים כללו, בין היתר, הכאת פעוטות בראשם ובפניהם, דחיפות שגרמו לנפילות, הרמה והשלכה של ילדים למשטחים או ללולים, וכן משיכות חזקות בידיים או בשיער. במספר מקרים נקבע כי פעוטות נפלו ונחבטו, ולא אחת המשיכה הנאשמת במעשיה גם כאשר הילדים בכו.

עוד נכתב כי בחלק מהמקרים בוצעו המעשים כתגובה לבכי, לתנועה של הפעוטות או לכך שעמדו בדרכה של שיינקר, ובמקרים אחרים - ללא סיבה נראית לעין. בית המשפט ציין כי חלק מהמעשים בוצעו כלפי פעוטות בזמן שישנו או היו במצב פגיע במיוחד.

בהכרעת הדין הודגש כי מדובר בצבר מתמשך של מעשים, שבוצעו שוב ושוב כלפי אותם פעוטות בפרק זמן קצר, תוך ניצול פערי הכוחות ויחסי התלות המוחלטים בין הנאשמת לילדים. נקבע כי דפוס ההתנהלות כלל אלימות, הטלת אימה והתעלמות ממצוקת הפעוטות.

במקביל, הורשעה גם ב-33 עבירות של תקיפת חסר ישע הגורמת חבלה של ממש, וכן בשתי עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות.

בצד ההרשעות, זיכה בית המשפט את הנאשמת מחלק מעבירות התקיפה שיוחסו לה, מטעמים משפטיים בלבד, לאחר שקבע כי עבירות אלו נבלעות בעבירות ההתעללות. השופטת הדגישה כי הזיכויים אינם מלמדים שהמעשים לא בוצעו, אלא נוגעים לסיווג המשפטי של העבירות.

בית המשפט ציין כי הפעוטות היו חסרי ישע ותלויים בנאשמת באופן מוחלט, וכי ריבוי המעשים, אופיים וההתעלמות מתגובות הילדים מצביעים על פגיעה חמורה בהם ועל הטלת אימה.