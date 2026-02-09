ביקורת נדירה נשמעה על ידי רב חרדי בכיר שתקף בחריפות את התייחסות החברה החרדית האשכנזית לנישואים בין עדות.

הרב אהרון בוטבול,חתנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל המשמש כרב אזורי בחבל מודיעין ויו"ר בית ההוראה 'יביע אומר' במודיעין עילית, התבקש בראיון ברדיו 'קול ברמה' על ידי מורה מהמגזר הדתי-לאומי לייעץ לו כיצד להשיב לתלמידים דתיים השואלים מדוע במגזר החרדי קיים פער כה גדול בנישואים בין אשכנזים לספרדים.

תשובתו של הרב בוטבול הייתה חדה. "הציבור האשכנזי גזען, זו האמת לאמיתה", אמר הרב. "אי אפשר ליפות את המציאות".

הרב המשיך והבהיר כי בחלקים אחרים של החברה הדתית חלו שינויים משמעותיים. "בציבור הדתי ביטלו את הגזענות וגם בחסידות חב"ד", ציין, אך לדבריו, "בציבור החרדי נשארו בימי אנטיוכוס הרשע".