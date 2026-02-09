המשטרה נערכת היום (שני) לגל הפגנות של הפלג הירושלמי במוקדים מרכזיים ברחבי הארץ, זאת בעקבות מעצרם של שני אברכים שהוגדרו כעריקים מצה"ל.

לפי הודעות 'הפלג הירושלמי', ההפגנות צפויות להתחיל בשעה 16:00 באזור בני ברק ובערים בדרום.

ההחלטה על היציאה לרחובות התקבלה בהוראת הנהגת 'הפלג', לאחר שבמהלך הימים האחרונים נעצרו שני בחורים חרדים במקרים נפרדים.

המעצר הראשון אירע במוצאי שבת, כאשר אברך תושב נתיבות נעצר בבדיקת תנועה שגרתית בדרום, לאחר שהתגלה כי הוא רשום כעריק. אתמול נעצר בחור ישיבה נוסף בביתו בבאר יעקב על ידי כוחות המשטרה הצבאית.

בעיתון "הפלס", הביטאון הרשמי של הפלג הירושלמי, פורסמו הבוקר דיווחים סוערים על המעצרים. הכתבה המרכזית תיארה את האירועים כחלק מהתנכלות שיטתית לציבור לומדי התורה ואף השתמשה במונח "גזירת השמד".

על פי הדיווח, מנהיג הפלג הרב עזריאל אויערבאך נתן הנחיה ישירה כי אברכי הכוללים ובני הישיבות המבוגרים ישתתפו במחאות נגד מה שהוא כינה "המעצרים הנפשעים".

העיתון טען כי המעצר בבאר יעקב בוצע בתחבולה, כאשר שוטרי המשטרה הצבאית בלבוש אזרחי הגיעו לבית המשפחה ונכנסו למרות ניסיונות למנוע זאת. למרות שהופעלו מערכות התרעה פנימיות של הקהילה, השוטרים הצליחו לצאת עם הבחור לפני שמפגינים הספיקו להגיע למקום.

גורמים במשטרה מעריכים כי המפגינים ינסו לחסום צירים מרכזיים, ובכלל זה כביש 4 באזור בני ברק והכניסה לירושלים, בדומה להפגנות קודמות של הפלג. כוחות משטרה מוגברים יפרסו באזורים הצפויים למחאות.