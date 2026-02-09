ביקורת חריפה הושמעה הבוקר (שני) על ידי משפחתו של עריק חרדי שנעצר במוצאי שבת באזור הדרום לפיה במהלך המעצר נמנעה ממנו האפשרות להניח תפילין.

המקרה הובא הבוקר בהרחבה בעיתון החרדי 'יתד נאמן' ועורר תגובות זועמות בציבור החרדי ובמערכת הפוליטית.

אברהם בן דיין, בן 23, בוגר ישיבת מאור התלמוד שנישא לפני כחודשיים בלבד, עוכב לבדיקה במחסום משטרתי באזור הדרום.

כשהתברר שהוא רשום כעריק מצה"ל, הועבר לידי המשטרה הצבאית. אך מה שהחל כהליך שגרתי הפך, לטענת המשפחה, למסכת של התעמרות ופגיעה דתית.

בני המשפחה שהוזעקו למקום מיהרו להביא עמם את התפילין של העצור, אך לטענתם הרשויות סירבו בתוקף לאפשר לו להניחן.

על פי בני המשפחה, רק לקראת השעה 5 אחר הצהריים התאפשר לו להניח תפילין. "זו פגיעה דתית קשה ומניעת קיום מצווה בסיסית", טוענים בני המשפחה.

מעבר לכך, הם מאשימים את גורמי האכיפה בהטעיה מכוונת שנמשכה כל הלילה. לפי הטענות, העצור הועבר מתחנה לתחנה - מנתיבות לאופקים ומשם לשדה תימן - כשבכל שלב נמסר למשפחה מידע שגוי על מיקומו. התנהלות זו מנעה מהם לפגוש אותו או להעביר לו ציוד אישי בסיסי.

בסופו של תהליך מזורז, נדון בן דיין לעשרה ימי מאסר בכלא צבאי. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף בחריפות את ההתנהלות: "האברך הזה נעצר על לא עוול בכפו, ולדברי המשפחה לא נתנו לו להניח תפילין. מדובר בצבא שמכונה צבא יהודי, ולא נותנים לבן ישיבה להניח תפילין".

גפני הבהיר כי "הדבר הזה לא יעבור בשקט. אפנה לשר הביטחון ולא אעבור על כך לסדר היום - לשנאה הזאת לכל דבר שביהדות". עורך הדין המייצג את בן דיין, עו"ד שלמה חדד, הגיש ערר על גזר הדין במטרה להביא לשחרורו המהיר של האברך.