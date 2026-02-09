"כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב...יוֹכִיחַ'. פוסט זה הוא אחד האישיים שלי ואני כותב אותו בדם ליבי.

אבקש להתייחס לצונמי שמסעיר את הציבור הדתי לאומי בעקבות הביקורת של ינון מגל על בני ישיבות ההסדר ובנות השירות הלאומי, שלדבריו אינם משרתים שירות מלא (ההסדרניקים) או כלל לא משרתות בצבא (בנות שירות לאומי).

כהסדרניק, כבן של הסדרניק וכאבא להסדרניק וכאב לבת שירות לאומי שנה שנייה, אני מודה ומתוודא לא אהבתי את דבריו של ינון ולא מסכים איתם. אבל, וזה אבל גדול מאוד, אני מעריך את ינון וקרוב ל-90% מעמדותיו.

זאת ועוד, נמאס לי, פעם אחר פעם, לראות את אחיי ואחיותיי בני הציבור הדתי לאומי מנסים להשתיק כל מי שחלילה מבקר אותם מימין. רק בשבוע שעבר אותו זעם קדוש נשפך מאותם אנשים כשהעיזו לבקר את גברת נועה מבורך מארגון 'שותפות לשירות'. רק לפני כמה שבועות אותם אנשים עם אותו חרון אף תקפו את הקריקטוריסט המוכשר, אור רייכרט, על שהעיז להוציא קריקטורה שמבקרת את שבות רענן, גם היא מארגון שותפות לשירות.

אולי די כבר עם ההתמסכנות שלכם? מספיק כבר עם ההתקרבנות שלכם. פשוט תגדלו עמוד שדרה.

כל מי שמכיר אותי יודע שאני תומך בבנימין נתניהו. לא רק שאינני מסתיר זאת, אני גאה בכך. האמינו לי כשאני אומר שאותם פיינשמקרים שתמיד דואגים לכבודם ולכבוד קהילתם, הם בדרך כלל אלה ששפכו במהלך השנים כמות רפש, קללות. ביזוי ושיסוי בכמויות מסחריות כנגד נתניהו וכנגד תומכיו.

הפסקתי לספור כמה פעמים ניגשו אליי חברים. מכרים וסתם אנשים טובים מהציבור הדתי לאומי ושאלו אותי בשיא הרצינות "גלעד, איך מישהו כמוך חובר לאנשים כאלה? איך אתה תומך בביבי ובביביסטים?". הסאב-טקסט שלהם הוא חמור ומכוער במיוחד. כי מה בעצם הם שואלים, איך מישהו כמוני דתי? אשכנזי? משכיל? חובר לביביסטים. ותשובתי לדברי הבלע הללו היא תמיד אותה תשובה - אני הרבה יותר חלק 'מהם' מאשר חלק ממך השואל שאלה כה גזענית ומתנשאת. אני גאה להיות אחד מהם. כזה אני!

ויודעים מה הכי מדהים? כשנשאלתי שאלות אלה השואלים כלל לא ראו בעיה בשאלתם. הם לא חשבו שבכך הם פוגעים בציבור שלם. מה מתברר, העור הדקיק שלהם, הופך באחת לעור עבה כשזה לא קשור לרגשות שלהם.

לא רק שהמתייפייפים הללו לא מעלים על דעתם שלביביסטים יש רגשות, אלא בדיוק ההיפך מכך. הם תמיד מתנשאים עליהם. לא בכדי הם מכנים אותם ביביסטים. הם מתייחסים אליהם כעדר כבשים חסר בינה ודעת.

אף אחד לא יכחיש את מה שאני אומר כאן. אני חי את זה כבר שנים. באופן אישי זה לא מזיז לי את קצה הזרת, אבל, תתפלאו, רבים מחבריי, אנשים מהציבור הדתי לאומי, נפגעו ונפגעים. לא בכדי חלקם מרגישים אנוסים. לא נעים להם להציג עצמם כמי שתומכים ומעריכים את נתניהו. האווירה בתוך הקהילות שלהם כל כך עוינת ותוקפנית כלפי ביבי תומכיו שהם מעדיפים לשתוק.

יתירה מכך, בשנת הרפורמה אותם פיינשמקרים שנפגעו עד עמקי נשמתם מדבריו של ינון, היו הראשונים שרצו ריצת אמוק לידיהם הלא מושטות של חברי 'אחים לנשק', בתקווה לקבל מהם לטיפה או חיבוק קטן. הנפגעים מדבריו של ינון מוחלים על כבודם וכבוד הציבור שלהם כשמדובר ביד או חיבוק מצד שמאל. אוכלי מוות קראו להם, תתי אדם כינו אותם ולא ראיתי אצל הפיינשמקרים הללו כזה זעזוע כפי שהפגינו מול דבריו של ינון מגל.

עייפתי מהצביעות, הבכיינות וההתקרבנות של רבים מדי מאחיי ואחיותיי אנשי הציבור הדתי לאומי. מתי תגדלו עמוד שדרה? מתי תפסיקו לחתור לחיבוקים מאוסים מאנשים שבזים לכם.

כל פעם שאני כותב פוסט ביקורת על נפתלי בנט אני חוטף בליסטראות כאילו רצחתי מישהו. הביקורת עניינית כמו שאני דובר סינית, כי לתקוף את בנט זה מכוער ופויה ומעיד על התוקף...

ראבק, מתי תלמדו לקבל ביקורת. אחזור שוב על עמדתי ביחס לנפתלי בנט. בעיניי, מדובר באחד הביזיונות הגדולים שיצאו מהציבור הדתי לאומי. אף אחד לא ישתיק אותי. בנט נטש מזמן את הציבור שממנו הוא כביכול בא, וזאת זכותו המלאה, אבל חלק מהציבור הדתי לאומי עדיין מחפשים את קרבתו ואשכרה נפגעים בשמו.

בעיניי, התנהלות וחשיבה שכזאת איננה תמימות ואפילו לא היתממות זאת צביעות וילדותיות.

תבקרו את ינון כמה שאתם רוצים. תתפלאו גם אני מבקר אותו. תבקרו אותי כרצונכם. אבל ריבונו של עולם תלמדו לקבל ביקורת גם אתם, גם אם הביקורת קשה ולעיתים קנטרנית.

לצערי הרב, ואני באמת מצטער על כך צער עמוק, על כל אותם פיינשמקרים מתנשאים וחסרי חוליות בקרב הציבור הדתי לאומי ניתן לומר את דבריו של ינאי המלך לאשתו שלומציון המלכה לפני מותו "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועים שדומים לפרושין; שמעשיהם מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס".