עוגת גזר בריאה שמחברת לבבות

לכבוד יום המשפחה (החל ב-17.2), ורוניקה מייזלר מגישה מתכון לעוגת גזר בחושה ולחה עם מתיקות מעודנת שמשלבת בריאות ועונג. העוגה עשויה מקמח כוסמין מלא, גזר טרי מגורד וג'ינג'ר, ומתובלת בקינמון מחמם לב.

הציפוי העדין מיוגורט ולימון מוסיף נופך רענן למרקם הלח והמפנק. מתכון מאוזן עם רכיבים איכותיים - להגיש באהבה לכל המשפחה, בלי רגשות אשם ועם הרבה כוונה טובה. כל ארנב יאשר לכם.

מצרכים

‏2 ביצים גודל L

‏1/3 כוס סוכר חום (אפשר להוסיף 1 כף ממתיק כמו אריתריטול)

‏½ כוס שמן זית מעודן + 3 כפות רסק תפוחים

‏½ כוס יוגורט 3%

‏1 כפית וניל

‏1 כפית גרידת ג'ינג'ר טרי

‏250-300 גרם גזר מגורר דק (בערך 3-4 גזרים בינוניים)

‏1 כוס קמח כוסמין מלא + ½ כוס קמח כוסמין לבן (או קמח לבן)

‏1.5 כפית אבקת אפייה

‏½ כפית סודה לשתייה

‏1-2 כפית קינמון (לפי העדפה)

‏קורט מלח

‏3 כפות מים רותחים



לציפוי:

‏4 כפות יוגורט / גבינה 5%

‏1-2 כפיות מיץ לימון + גרידת לימון

‏1-2 כפיות אבקת סוכר

"נכון שעוגת גזר טעימה?" צילום: יח"צ

אופן ההכנה

‏1. ‏מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית אפייה.

‏2. ‏טורפים ביצים עם הסוכרים במשך 1-2 דקות עד לקבלת תערובת מעט בהירה ותפוחה.

‏3. ‏מוסיפים שמן בהדרגה תוך כדי טריפה, ולאחר מכן מוסיפים ג'ינג'ר וגזר מגורד ומערבבים היטב.

‏4. ‏בקערה נפרדת מערבבים את החומרים היבשים: קמח, אבקת אפייה, סודה לשתייה, קינמון ומלח.

‏5. ‏מאחדים את החומרים היבשים עם הרטובים בעדינות, רק עד שמתקבלת תערובת אחידה.

‏6. ‏מוסיפים מים רותחים (או תה חלוט), מערבבים במהירות ויוצקים לתבנית.

‏7. ‏אופים במשך 40-45 דקות, עד שקיסם שמכניסים למרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים. מצננים.

‏8. ‏מכינים ציפוי: מערבבים יוגורט, מיץ לימון, גרידת לימון ואבקת סוכר. מורחים שכבה דקה על העוגה הצוננת.

ורוניקה מייזלר צילום: יח"צ

ורוניקה מייזלר היא דיאטנית קלינית ויועצת לחברת הרבלייף, המתמחה בפיתוח מתכונים בריאים ומאוזנים שמשלבים טעם עם תזונה נכונה. במיוחד לרגל יום המשפחה, היא מנדבת מתכון חגיגי ומפנק שמתאים לכל המשפחה ומאפשר ליהנות מקינוח איכותי ללא רגשות אשם.

