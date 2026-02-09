דיון סוער נערך הבוקר (שני) בוועדת הפנים בראשות ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), בעקבות חשיפת ניסיון של היזם הפלסטיני בשאר אל-מסרי לקדם תוכנית נדל"ן גדולה בלב ירושלים - על רקע מעורבותו לכאורה בסיוע לארגון הטרור חמאס.

במהלך הדיון הוצגו עדויות קשות מצד משפחות שכולות, בהן השר לשעבר יזהר שי, ששכל את בנו ירון ז"ל. ח"כ קרויזר פתח את הדיון ואמר, "זהו אירוע בלתי נתפס. אנחנו עדים למעורבות אדירה של כסף ויוזמות המכוסות במילים יפות על 'דו-קיום', אבל מדובר בהסברים מכובסים".

לטענתו, "הוכח שמתחת לבתי המלון של אל-מסרי עברו מנהרות הטרור של חמאס, הוא סיפק להם אוכל וחשמל ואין סיכוי שהוא לא ידע מזה וכל זה בזמן שבארה"ב מתנהלת נגדו תביעה של מאות משפחות שכולות, כאן בישראל הוא פועל באין מפריע".

ח"כ קרויזר תקף גם את גופי הביטחון, ובראשם השב"כ והמל"ל: "איפה הייתם? איך יכול להיות שגופי הביטחון לא עלו על האירוע הזה? מדובר במידע שכל כך קל לבירור, אירוע שמונח על השולחן. אם בסיפור כזה פשוט נכשלתם, איך תעלו על אירועים מורכבים יותר שמאיימים על ביטחון המדינה?"

הוא דרש תשובות ברורות לגבי מעמדו של אל-מסרי: "אני מבקש לדעת ולמסור לוועדה רשמית האם בשאר אל-מסרי מוכר בישראל כבעל זיקה לטרור? אם כן, הוא לא יוכל לגשת לשום מכרז במדינת ישראל".

במהלך הדיון התברר כי אין כיום מנגנון סינון ביטחוני ליזמים בתחום הנדל"ן, וכי לשכת התכנון המחוזית אינה מוסמכת לבדוק את זהות המגישים.

עו"ד צביה זיכרמן, יועצת משפטית של הוועדה לתכנון, אישרה כי התוכנית הוגשה תחילה על ידי הכנסייה היוונית-אורתודוקסית, אך רק לאחרונה התברר שהקרקע נמכרה לחברה איטלקית המקושרת לאל-מסרי. בעקבות הגילוי - הדיון בתוכנית הוסר מסדר היום.

עו"ד מורן רביבו, נציגת עיריית ירושלים, עדכנה כי העירייה פועלת לעצירת התוכנית על רקע המידע החדש.

בסיום הדיון, סיכם ח"כ קרויזר: "אני מודיע כאן שלא אקדם את התוכנית של בשאר אל-מסרי ואעשה הכל כדי לתקוע ולמנוע ממנו לגשת למכרזי בנייה בישראל בעתיד. לא נשלים עם מצב שבו יד ימין נלחמת בטרור, ויד שמאל מאשרת לו לבנות בלב ירושלים".