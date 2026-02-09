אקו"ם פרסמה הבוקר (שני) את רשימת 20 השירים המושמעים ביותר שיצר מתי כספי בכלל תחנות הרדיו בישראל במהלך עשר השנים האחרונות.

השיר המושמע ביותר שכספי הלחין הוא "מרוב אהבה", שכתב וביצע במקור יוסי בנאי. השיר מוביל בפער ניכר על הבאים אחריו ברשימה: במקום השני נמצא השיר "סיבה טובה" שהלחין למילותיו של אהוד מנור וביצע אריק סיני. במקום השלישי נמצא "ברית עולם", שהלחין למילותיו של אהוד מנור וביצע בעצמו. במקום הרביעי "זה מכבר" שהלחין למילותיה של לאה גולדברג ושביצע אושיק לוי. במקום החמישי - "איך זה שכוכב" שהלחין למילותיו של נתן זך וגם אותו ביצע בעצמו.

השירים הבאים ברשימה:

"לקחת את ידי בידך" שהלחין למילותיו של יענקל'ה רוטבליט ושביצעה יהודית רביץ

"לא ידעתי שתלכי ממני" שהלחין למילותיו של אהוד מנור

"לא דיברנו עוד על אהבה" שהלחין למילותיו של אהוד מנור

"בלילות הקיץ החמים" שהלחין למילותיו של דן מינסטר

"נח" שהלחין למילותיו של יורם טהרלב ושביצע לצד שלישיית "שוקולד, מנטה, מסטיק"

"לא טוב היות האדם לבדו" שהלחין למילותיו של נתן זך וביצעה יהודית רביץ

"ימי בנימינה" שהלחין למילותיו של אהוד מנור ובוצע במקור על ידי חווה אלברשטיין

"מקום לדאגה" שהלחין למילותיו של יהונתן גפן ושביצע לצד ריקי גל

"ממריאה ברוח" שהלחין למילותיו של זאב אולמן וביצעה גלי עטרי

"חלומות שמורים" שהלחין למילותיו של אהוד מנור וביצע יזהר כהן

"מישהו" שהלחין למילותיו של אהוד מנור וביצעה יהודית רביץ

"שלא יגמר לי הלילה" שהלחין למילותיו של יהודה שביט וביצעו החלונות הגבוהים

"עוד יבוא היום" שהלחין למילותיו של אהוד מנור

"שיר היונה" שהלחין ועיבד למילותיה של שמרית אור ושביצעה נתנאלה

"שיר אהבה" שהלחין למילותיו של אהוד מנור וביצעה במקור עפרה פוקס

ברשימת השירים המושמעים ביותר של כספי כמבצע במהלך עשר השנים האחרונות נמצא במקום הראשון, בפער גדול, השיר "לא ידעתי שתלכי ממני" ואחריו בסדר יורד "ברית עולם", "מקום לדאגה", "נח", "איך זה שכוכב", "הנה הנה", "כשאלוהים אמר בפעם הראשונה", "מה זאת אהבה", "עוד יבוא היום", "ילדותי השנייה", "עוד תראי את הדרך", "שיר עם נקי", "שלום עליכם", "ואותך", "שיר אהבה", "בלילות הקיץ החמים", "יום שישי חזר", "אליעזר בן יהודה", "ביום מסה" ו"סליחה".