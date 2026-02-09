הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, פרסמו אזהרה דחופה היום (שני) מפני שימוש ב"כיסא בטיחות לרכב" (התקן ריסון) בעגלות המותגים Angels ו-MeiLY.

"למען שמירה על בטיחות הילדים, ציבור הצרכנים אשר רכש את המוצרים, מתבקש להפסיק את השימוש באותם דגמים ככיסא בטיחות לרכב לאלתר", נכתב.

העגלות, שמשלבות כיסאות בטיחות לרכב (התקני ריסון), הן מדגם G308 שיוצר בסין ושווקו בארץ תחת שני מותגים:

עגלת תינוק 4 מצבים Angels

עגלת מאילי (MeiLY) 4 ב-1

"המוצרים יובאו כעגלות אך שווקו גם ככיסאות בטיחות לרכב למרות שלא אושרו ככאלה בהתאם לחוקיות היבוא ולתקנות התעבורה. הכיסאות מיועדים לפעוטות מגיל לידה ואי עמידה בדרישות הבטיחות עלולה להוות סכנת היפגעות חמורה", נכתב באזהרה.