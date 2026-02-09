בפגישה מקצועית שקיים ראש מועצת גבעת זאב יוסי אסרף עם ראשי ישיבת "כרם ביבנה", סוכם על הקמת שלוחה חדשה של הישיבה בתוך היישוב. מדובר בשלוחת ההסדר הראשונה בגבעת זאב, מהלך היסטורי שמשקף מגמה של חיזוק המוסדות התורניים עבור הציבור הדתי לאומי באזור.

לצורך תחילת הפעילות באופן מיידי, הוקצה לישיבה מתחם זמני לפי הנחיית ראש המועצה. במקביל, מקודמות תוכניות לבניית משכן קבע לשלוחה בגבעת זאב.

ישיבת "כרם ביבנה", שהוקמה בשנת תשי"ד (1953), נחשבת לאם ישיבות ההסדר ומזוהה עם שילוב שירות צבאי ולימוד תורה בעומק ובהיקף. הגעתה לגבעת זאב נועדה להעניק עוגן רוחני וחינוכי לציבור הדתי לאומי ביישוב, ברוח משנתם של הרב קוק והרב מאיר ברלין.

ראש המועצה יוסי אסרף הדגיש את חשיבות המהלך, באומרו, "הציבור הדתי לאומי בגבעת זאב הוא ציבור ערכי ושורשי שראוי למוסדות החינוך והתורה הטובים ביותר. הבאתה של ישיבת כרם ביבנה, ספינת הדגל של עולם התורה הציוני, נועדה לייצר כתובת רוחנית מרכזית ובית חם עבור הציבור הדתי לאומי. ולצד זה אנו נעניק פתרונות מותאמים לציבור הדתי לאומי כך שתושב הנמנה עם קהילה זו יקבל את צרכיו".

ראש הישיבה, הרב אהרון פרידמן, ציין את החיבור המיידי עם הנהגת היישוב, ואמר, "לא בכל יום מוסד תורני זוכה לקבלת פנים חמה ולשותפות אמת כפי שמצאנו כאן. החיבור עם ראש המועצה יוסי אסרף היה מיידי והוכיח לנו שיש כאן מנהיגות שרואה את התורה כמנוע צמיחה לקהילה. פנינו לא להסתגרות אלא להשתלבות מלאה בבתי הכנסת ובחיי הרוח ביישוב. האברכים והתלמידים שלנו מגיעים כדי להיות חלק בלתי נפרד ממשפחת גבעת זאב ולהוסיף לה רוח צעירה של עשייה ושמחה ודאגה לכלל המגזרים והקהילות".