שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הגיע הבוקר (שני) לסיור בנעלין יחד עם יו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש, ח"כ צבי סוכות.

הסיור נועד לבחון מקרוב את הטיפול במפגעי שריפות הפסולת, המהווים מטרד בריאותי קשה עבור תושבי שוהם, מודיעין, ראש העין ויישובי הסביבה.

במהלך הסיור ב"מזבלה של נעלין", ציין השר סמוטריץ' כי חל שיפור משמעותי במצב בשטח, בזכות שינוי מדיניות האכיפה באזורים שבעבר נחשבו ל"מחוץ לתחום" עבור כוחות הביטחון הישראליים.

"תושבי שוהם סבלו פה במשך תקופה גדולה מאוד ממציאות בלתי מתקבלת על הדעת", אמר סמוטריץ'. "זה שטח A - במשך שנים לא נכנסו לפה ולא אכפו. היום המציאות הרבה יותר טובה, היא עוד לא מושלמת, אנחנו על זה בכל הכוח, גם בתוכנית החירום - אנחנו מקזזים את העלויות של זה מהרשות הפלסטינית".

השר הוסיף כי יהודה ושומרון הן "רצועת הביטחון" של ישראל, וכי הפקרות סביבתית בנעלין פוגעת ישירות באיכות החיים של תושבי המרכז, "אנחנו מחויבים להגן על הביטחון של מדינת ישראל, על הביטחון הפיזי, על הביטחון הסביבתי, על הביטחון הכלכלי, ובשביל זה אנחנו צריכים לשלוט כאן בצורה חזקה ומשמעותית, ואנחנו עושים את זה", סיכם.

ח"כ צבי סוכות הגדיר את שריפות הזבל המכוונות כ"טרור אמיתי". לדבריו, השריפות אינן מקריות אלא מכוונות לפגוע בבריאות הציבור הישראלי. "היינו פה לפני שלושה חודשים וראינו הרים של אשפה שמבעירים בכוונה", אמר סוכות. הוא שיבח את המהפכה שהוביל השר במקום וציין: "אני רואה את ההבדל בזכות ההנחיות שהבאת, ההבדל עצום, שמים וארץ, אנשים סוף סוף יכולים לנשום, מהפכה מהקצה לקצה".

משה סדיה, חבר מועצת עיריית מודיעין, אמר: "לפני שלושה חודשים כשהיינו פה, לא יכולנו לעמוד פה אפילו עם מסכות, ועכשיו אנחנו כבר יכולים לעמוד פה ולדבר, איכשהו קצת בחופשיות. זה משנה לנו, זה איכות חיים, זה איכות סביבה, זה פשוט לעצור את הטרור הביולוגי".

אביטל, העוזרת של ראש מועצת שוהם דפנה רבינוביץ', סיכמה את הסיור: "בהחלט יש שיפור, אנחנו רואים את זה, אבל העבודה עוד מרובה, וצריך לראות את העבודה קדימה, לסיים לטפל באתר הזה ולטפל באתרים נוספים כדי שבאמת תושבי שוהם, מודיעין, הסביבה וכל מדינת ישראל יוכלו לנשום אוויר נקי".