הקלטות אהוד ברק על יחסו למזרחיים ומנגד יחסו לנשים, ההקלטות המתעדות את ידידותו הקרובה, הכוללת גם קבלת טובות הנאה, עם ג'פרי אפשטיין, זוכה להתייחסות מינורית בתקשורת ובשורות האופוזיציה כמעט להתעלמות מוחלטת. על כך שוחחנו עם חבר הכנסת אריאל קלנר.

"כשהפרשיות משויכות לשמאל זה לא מעניין אותם. נדמיין מה היה קורה אם היה מדובר באיש ימין, בנתניהו או בבן משפחתו, הרי המדינה הייתה רועדת ולא היו מפסיקים לדבר על זה. הרי על פרשיות מינוריות הם מדברים ללא הכרה ובלי הפסקה וכאן מדובר במסמכים מטלטלים של מי שהיה ראש ממשלה בישראל, אדם שפעיל כל הזמן בזירה הציבורית, ומעבר לדעות הנלוזות שלו על יהודי המזרח, דעות מיזוגניות שאמורות היו להקפיץ את כל הפמיניסטיות, מדובר באדם שניסה לעשות כאן הפיכה משטרית באמת, הוא ניסה להפוך את זהותה של המדינה על ידי שיביא לכאן גויים. הוא מתפאר בכך. זה דבר שאמור היה להרעיד את אמות הסיפים".

קלנר סבור כי לא רק אהוד ברק מחזיק בעמדות שכאלה. "הוא לא היחיד והם עדיין לא ויתרו על החלום הזה. האיש הזה ממשיך ולא רק הוא. גם שקמה ברסלר מדברת על הדמוגרפיה שתנצח אם הם לא ינצחו את הבחירות האלה. הם זוממים לעשות כאן דברים שישנו את מדינת ישראל דורות קדימה ומול הדבר הזה אנחנו מתמודדים".

לשאלתנו אם הוא פוגש חברי אופוזיציה שאולי בשיחות אחד על אחד מביעים גינוי כלפי דבריו של אהוד ברק, אומר קלנר כי לכל היותר נשמעות התבטאויות מפטירות ולפיהן "ברור שאנחנו נגד", אבל "מיד הם עוברים לדבר על הנושא הבא שקשור לאיזו רכילות על נתניהו".

"האנשים האלה לא מתכוונים לקיים שיח על המחדלים שלהם. תמיד ינסו לגמד את מה שקשור אליהם. זועקת כאן היעדרה של עיתונות בערוצי המיינסטרים, שמהם עם ישראל צורך חדשות. פשוט דממה. הם קובעים על מהי יהיה השיח ובאופן קבוע ושיטתי הם מקבעים את השיח על מה שנוח להם כי ככל שהציבור יתוודע לדברים הוא יבין מול מה אנחנו מתמודדים, וזה לא רק אהוד ברק".

לטעמו של קלנר יש בהחלט לבחון ולבדוק עד כמה טובות ההנאה שקיבל לכאורה אהוד ברק מג'פרי אפשטיין מחייבים פתיחת חקירה ועד כמה חלה עליהם ההתיישנות, אך לתפיסתו הסוגיה החמורה עוד יותר היא "שהוא פעל ושאף לשנות את מדינת ישראל, וזה מעבר לטובות הנאה. טובות הנאה זו שחיתות ויש הרבה מושחתים בעולם. אנשים מועדים לפעמים ונופלים, אבל לנסות לשנות את מדינת ישראל בהיבט הדמוגרפי כי הם מבינים שהם לא יודעים לשכנע את הציבור אז הם רוצים לשנות את האופי של המדינה על ידי הבאת לא יהודים למדינה היהודית, זה דבר שצריך להדיר שינה מכל אחד מאיתנו ועל זה יהיו הבחירות הקרובות".

"אהוד ברק הוא אדם מסוכן שלא בוחל באמצעים, אדם חסר מעצורים והלוואי והוא היה היחיד", אומר קלנר השב ומזכיר את דבריה של שקמה ברסלר על החשש שלה מהניצחון הדמוגרפי של מחנה הימין כביטוי לשאיפה לפעול בזירה זו.

קלנר אומר כי תישקל מחאה של חברי כנסת במקרים הבאים בהם יגיע אהוד ברק לכנסת, כפי שהיה לפני מספר ימים, וזאת על מנת להותיר את הסוגיה על סדר היום. "במנצב מתוקן האדם הזה היה בחדרי חקירות על ניסיון לשינוי דמותה של ישראל בצורה כזו או אחרת".

"התופעה הזו של השמאל המתנתק מהיהדות והציונות ושכל מה שנשאר לו היא תאוות שררה, שלטון והפיכת מדינת ישראל למדינה לא יהודית בהגדרתה, זה דבר שאנחנו צריכים להיות עירניים אליו מאוד. אם הם יגיעו חלילה לשלטון וינסו לעשות את הדברים האלה התקשורת גם אז תשתוק, כי יש להם את אותה שאיפה. יש כאן סכנה גדולה מהאנשים חסרי המעצורים האלה".