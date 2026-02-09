רוכב אופניים בן 12 נהרג היום (שני) בתאונת דרכים קשה בשדרות הנשיאים בהוד השרון, לאחר שנפגע מרכב פרטי בעת שרכב על אופניו.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הנער מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

הנער פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא תוך כדי פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו זמן קצר לאחר הגעתו.

כוחות המשטרה פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, מאור בראנץ, וחובש רפואת חירום, יצחק בוגנים, הגיעו ראשונים למקום ותיארו מחזה קשה: "ראינו נער שוכב בצד הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".