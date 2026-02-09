במשך שלושה שבועות היה סמ"ר (במיל') ארי שפיץ, לוחם גבעתי שנפצע באורח אנוש מפיצוץ מטען בשכונת זייתון, בסכנת חיים מיידית לחייו. כשהתעורר בדרך נס הוא גילה שאיבד בתקרית את שתי רגליו ואת אחת מידיו.

כעת, שנתיים לאחר הפציעה הקשה, הגיע שפיץ להתארח באולפן ערוץ 7 לספר על הפציעה, השיקום, ההרצאות שהוא מעביר, והתוכניות שלו לעתיד.

בתחילת הריאיון מספר שפיץ על הפציעה ועל ששת השבועות שבהם הוא היה מורדם ומנושם. "היינו בשכונת זייתון אחרי ארבעה חודשים של לחימה. נכנסנו לטיהור רחוב לקראת הכניסה של הנדסה ואחד הבתים היה ממולכד. המלכוד התפוצץ והמ"מ והמ"פ שלי נהרגו והיינו עשרה פצועים. הרופא בשטח חשב שאני כבר מת, וכשהוא ראה שיש דופק חלש הוא החליט שיש מה להציל. הגעתי לבית החולים מאוד מהר ועברתי ניתוח חירום. הייתי שלושה שבועות בסכנת חיים מיידית, קרסתי באחד הניתוחים, וזה היה תהליך ארוך ומייגע".

בתשובה לשאלה מתי הבין את המחיר הגופני ששילם עונה שפיץ שהוא הבין אותו מאוד מהר. "כבר בפינוי במסוק אני מבין שהיד שלי קטועה ושהיד השנייה מאוד פצועה ומדממת, ואחרי שאני מתעורר הרופאה הגיעה וסיפרה לי מה הפציעות. הייתי גם כך מאוד מבולבל, אז יחסית דילגתי על השלב של עיכול הפציעה. הפריע לי שאני לא יכול להסתובב, לא יכול לשבת, לא יכול לצחצח שיניים אבל מהר מאוד אני פתאום מצליח וגם פגשתי אנשים שהיו עם פציעה כמו שלי וכבר חיים חיים מלאים. ישר ידעתי לאן אפשר להגיע".

"אין רגע קשה במיוחד", מסביר שפיץ על תהליך ההחלמה. "יש רגעים שאתה מבואס שצריך עזרה, וכל מיני דברים קטנים, אבל לא זכור לי רגע מסוים שבו רציתי לשבור את הכלים. בבוקר אני שם את הפרוטזות, מסתובב על שתי הרגליים ועם פציעה שכזאת אני גם חייב לשמור על כושר כדי לשמר את היכולת הזאת ולשפר אותה כל הזמן. לצד זה יש עוד ניתוחים שצריך לעבור, אם זה על דברים שלא יכלו לטפל בחירום ועכשיו יש את ההזדמנות לתקן את מה שמפריע לי".

במקביל הוא משתמש בסיפורו כדי לחזק אחרים. "בהתחלה לקחתי לעצמי את הזמן להתאושש, אבל כשהבנתי שיש לי מה לתת ושיש לי מסרים להעביר, אז גם התחלתי לתת ראיונות והרצאות. אני רואה שאני גם יכול לקדם דברים שאני מאמין בהם וזה גם נותן כוח לאנשים.

זה חלק מהמשימה שלי בחיים, לא סתם קיבלתי את הפציעה הזאת. כשאני שומע אנשים בעלי כוח אומרים שהדברים השפיעו עליהם, אם זה ראש הממשלה או דיפלומטים בארה"ב וזה כיף לשמוע שאנשים כאלה מקבלים את המסרים האלה ומבינים מי האויב, מי הטוב ומי הרע", מסכם שפיץ.