הפגנת החרדים בכביש 4 דוברות המשטרה

מאות חרדים קיצוניים חוסמים אחר הצהריים (שני) את כביש מספר 4 סמוך לבני ברק במחאה על מעצרם של שני עריקים.

קצין משטרה שנמצא בשטח הכריז על ההתקהלות כבלתי חוקית והמשטרה החלה בפינוי הכביש תוך שימוש בכוח.

בשל ההפגנה נחסם הכביש בקטע שבין מחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים.

במשטרה קוראים לציבור הנהגים להימנע ככל הניתן מהגעה לאזור כביש 4 בקטע שבין מחלף גהה לאלוף שדה וממליצים להשתמש בדרכים אחרות.

מחאות של חרדים מתקיימות גם בדרום הארץ וכביש 25 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור גילת. לאחר זמן קצר המשטרה הצליחה לפזר את המפגינים ולפתוח את הכביש.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני התייחס למחאות בנאום במליאת הכנסת. "עצרו במוצ"ש אברך באופקים בעוון לימוד תורה, אברך צעיר שלומד תורה יום וליל, ולא זו בלבד אלא הוסיפו חטא על פשע ולא נתנו לו להניח תפילין במשך כל היום כאילו אנחנו במדינת הרומאים. אם מישהו חושב שאנחנו נעבור על כך בשתיקה הוא טועה. לא נשתוק על כך. מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה!".

צילום: איתן אלחדז-ברק/TPS

צילום: איתן אלחדז-ברק/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: שמעון ברוך/TPS

צילום: איתן אלחדז-ברק/TPS