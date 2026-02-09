מערכת הביטחון ממשיכה להיאבק בניסיונות הבלתי פוסקים של המודיעין האיראני לגייס אזרחים ישראלים למשימות ריגול.

היום (שני) הותר לפרסום כי משטרת ירושלים עצרה עיתונאי עצמאי בחשד למגע עם סוכן זר. בניגוד למקרים קודמים, בפרשה זו טוען החשוד כי הוא זה שחשף את הקשר ודיווח עליו לרשויות.

על פי החשד, גורמים אנונימיים יצרו קשר עם העיתונאי ברשתות החברתיות וביקשו ממנו לצלם עבורם הפגנות של חרדים ורחובות מרכזיים בירושלים.

עבור החשוד, המתפרנס מכתיבה וצילום, הבקשות נראו בתחילה לגיטימיות, אך לאחר זמן מה התעורר חשדו כי מדובר בגורמים עוינים.

סנגורו של החשוד, עו"ד נתי רום, אמר כי מרשו כופר בכל המיוחס לו. "מרשי הוא זה שפנה מיוזמתו למחלקת הסייבר במשטרת ישראל לאחר שחשד כי הוא מתכתב עם גורמים זרים. הוא פעל כאזרח נאמן, ולמרבה התדהמה המשטרה בחרה לעצור אותו ולבקש 8 ימי מעצר".

הוא הוסיף "מאחורי החשדות החמורים בעבירות מהחמורות שבספר החוקים ניצב עיתונאי שומר חוק, נקי כפיים ופטריוט שלא העלה בדעתו לנקוף אצבע נגד ביטחון המדינה. הוא כמובן לא עשה שום פעולה שיכולה להתפרש בעיני המתבונן ככזו שנעשתה בשליחות גורמים עוינים.

צר לי להיתקל שוב ושוב בהתנהלות של המשטרה כאשר יש תיק שמעוטר בכותרות של פגיעה בביטחון המדינה, אז הדין והשכל הישר מפנים את מקומם להתנהלות דורסנית. מיגור התופעה החמורה של ריגול ושיתוף פעולה כזה או אחר עם גורמים עוינים היא חשובה מאין כמותה, אבל אסור במסגרתה לדרוס אזרחים חפים מפשע ולהחריב את חייהם. אני מברך על החלטת בית המשפט המחוזי שהורה לשחרר את מרשי ממעצר ומקווה שבזה תם העניין", דברי רום.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערר של ההגנה והורה על שחרורו המיידי של העיתונאי למעצר בית.