בן גביר: גם תושבי כפר יונה זכאים לרישיון נשק דוברות

בשורה משמעותית לתושבי כפר יונה: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע היום (שני) במהלך פגישה עם ראש העיר כי כפר יונה מוכרזת כאזור זכאי לרישיון נשק אישי, במסגרת המשך הרחבת רפורמת הנשק שמוביל השר בן גביר.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מקצועית שעסקה באתגרים הביטחוניים הייחודיים לאזור, בצרכי התושבים ובהמשך חיזוק מעטפת הביטחון העירונית. המשמעות: תושבים רבים בכפר יונה יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי, כחלק מהמאמץ לחיזוק הביטחון האישי ולהעצמת יכולת ההגנה העצמית של האזרחים.

מאז הרחבת הרפורמה, למעלה מ-240,000 אזרחים קיבלו רישיון נשק אישי, מספר חסר תקדים שהוביל לשורת אירועים בהם נשק אישי סייע בסיכול פיגועים והצלת חיים ברחבי הארץ. כפר יונה מצטרפת לעשרות ערים ויישובים שכבר אושרו במסגרת המדיניות.

בן גביר אמר בתום הפגישה "אני גאה להוסיף את כפר יונה לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל משפחותיהם. רפורמת הנשק מוכיחה את עצמה מדי יום - נשק מציל חיים.

הייתי בעיר, התרשמתי מאוד, דיברנו על האתגרים הביטחוניים שיש - הבטחתי וקיימתי. אני קורא לתושבי כפר יונה - לכו תתחמשו. יש לכם ראש עיר תותח שעבד קשה, והמדיניות שלי ברורה: נשק מציל חיים. לכו תתחמשו".

ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, הוסיף: “אני רוצה להגיד לך תודה גדולה בשמי ובשם תושבי כפר יונה. זהו צעד משמעותי ביותר לקידום הביטחון האישי של כל תושב ותושב. אני שמח לראות שר שמגיע לעיר, מבטיח - ואחרי תקופה קצרה גם מקיים. שאפו גדול, כל הכבוד לך השר".