בנאום חריף שנשא מעל דוכן הכנסת, תקף יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, את פקודת המטכ"ל החדשה בנושא שירות חרדים.

מעוז טען כי למרות הציפייה לבשורה, מדובר במצג שווא שאינו מאפשר לצעיר חרדי לשרת בצבא ולהישאר נאמן לעולמו הרוחני.

"כגודל הציפייה כך גודל האכזבה", הצהיר מעוז, כשלטענתו מדובר בפקודה שהיא חלק אינטגרלי מ“כור ההיתוך הפרוגרסיבי" של צה"ל.

במרכז דבריו הציב מעוז את סוגיית השירות המשותף. הוא התריע כי הפקודה החדשה מכפיפה את החייל החרדי לכללי הערבוב המגדרי, במיוחד תחת "החרגות המלחמה" של היוהל"ם.

"האם גם חיילים חרדים ימצאו את עצמם עם לוחמות בנגמ"ש בעזה כי אין פתרון אחר?", שאל מעוז רטורית מהדוכן. לטענתו, הצבא דואג באדיקות לכך ששירות הנשים לא ייפגע, אך מפקיר לחלוטין את הצרכים הדתיים של החיילים החרדים לטובת אג'נדות חברתיות.

מעוז לא עצר שם ותקף את הניסיון, לשיטתו, להגביל את אופק הקידום של החיילים החרדים. הוא ציין כי לפי הפקודה, הכשרות לפיקוד בכיר יתקיימו רק במסגרות הקיימות, ללא התאמה לאורח החיים החרדי.

"התרגום הוא פשוט: החרדים טובים בשביל פיקוד זוטר", קבע מעוז, "מעבר לזה, הם מוזמנים לעבור בכור ההיתוך הצה"לי". מעוז הוסיף כי תפקיד יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים שהוגדר הוא "אפס אחד גדול" מבחינת סמכויות ביצועיות.

את נאומו חתם בשאלה נוקבת המופנית לצמרת צה"ל: האם מדובר ברצון אמיתי לגייס חרדים, או שמא זהו ניסיון מתוחכם למשוך אותם למסגרת שתכפיף אותם לתפיסות עולם המנוגדות ב-180 מעלות לערכיהם?, "אני מאוד מקווה שאקבל תשובות".