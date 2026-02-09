ביום שאחרי החלטת הקבינט להסדרת המעמד האזרחי של קבר רחל, קיימו היום (שני) חברי סיעת 'הציונות הדתית' ישיבת סיעה מיוחדת וסיור הזדהות במתחם הקבר בבית לחם.

הישיבה נערכה בהיכל ישיבת "בני רחל" הפועלת במקום. במהלך הסיור קיבלו חברי הסיעה סקירה היסטורית על חזרת המתחם לשליטה ישראלית ועל הקמת הישיבה במקום על ידי הרב אליהו אלקסלסי.

המשתתפים שמעו על בוגרי הישיבה שנפלו במלחמה: סמל יוסף יהודה חיראק הי"ד, שנפל בקרבות ברצועת עזה, ולוחם סיירת מטכ"ל רס"ן טל כהן הי"ד, שנפל בקרב הגבורה בכפר עזה בשבעה באוקטובר.

יו"ר המפלגה ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הדגיש את חשיבות הקמת המינהלת המוניציפלית החדשה. "יש משמעות מיוחדת לקיום ישיבת הסיעה כאן, במקום שמחבר בין עבר, הווה ועתיד. החלטת הקבינט מבטאת שינוי מדיניות ברור בכל הנוגע למקומות הקדושים - מקבר יוסף ועד קבר רחל. אנחנו מחזקים את מעמד האתרים ומסדירים את הפעילות בהם בצורה אחראית ומעשית".

יו"ר הסיעה, ח"כ אוהד טל, קשר בין המהלך הנוכחי, לחזון ההתיישבות לדורותיה: "זכינו להמשיך את חזונם של הרב בני אלון והרב חנן פורת זצ"ל. בשלוש השנים האחרונות אנחנו מובילים מהפכה לתיקון מחדלי אוסלו. המטרה שלנו היא להעמיק את האחיזה בכל מרחבי ארץ ישראל, ובמיוחד במקומות הקדושים ביותר לעם היהודי".