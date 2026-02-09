השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע כי החליט שלא לקדם את הקצינה רותי האוסליך לתפקיד ראש מחלקת חקירות באגף החקירות והמודיעין במשטרה.

כמו כן בן גביר ציין כי אינו מתכוון לקדם אותה בדרגה.

השר נימק את המהלך במה שהגדיר שורה של כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר לדבריו אינם מאפשרים את קידומה, לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.

בסביבת בן גביר מצינים כי "האוסליך הוציאה תחת ידה מכתב רשמי וחתמה עליו תוך שימוש בתואר ובתפקיד שאליהם לא מונתה ולא קודמה בפועל, בשעה ששאלת מינויה עדיין הייתה מצויה בבחינה על ידי השר הממונה, בהתאם לחוק. מדובר, בהתנהלות חמורה שעד למועד קבלת ההחלטה לא זכתה לכל הסבר או התייחסות מצד הקצינה".

בנוסף, נטען כי "בפני חברי כנסת הציגה הקצינה מצגי שווא, הסתירה עובדות ונתונים מהותיים, ואף הציגה עמדות הסותרות את עמדת משטרת ישראל ואת עמדת המשרד לביטחון לאומי בועדות הכנסת".

לדברי השר עצמו, "מדובר בדפוס פעולה חמור של התחזות לבעלת סמכות, הצגת מידע כוזב לגורמים חוץ-משטרתיים ופגיעה באמון, וכל זאת בזמן ששאלת קידומה הייתה מונחת על שולחנו. התנהלות זו, כך נמסר, מהווה הפרה של הדין ושל פקודות המשטרה".