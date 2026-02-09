הועדה לביטחון לאומי אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, המסדירה לראשונה את השימוש במכת"זית (תותח מים) לפיזור הפרות סדר.

ההצעה, שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עברה בוועדה בראשות ח"כ צביקה פוגל.

על פי החוק החדש, מכת"זית תופעל אך ורק באמצעות מים נקיים, ללא כל תוספת של חומרים. בנוסף, נקבעה חובת תיעוד חזותי מלא של כל הפעלה של תותח המים, הכוללת תמונה ושמע באיכות הולמת.

ההסדר החדש קובע גם כי אדם הטוען שנפגע כתוצאה מהפעלת מכת"זית יהיה רשאי לפנות למשטרה ולקבל את התיעוד. עם זאת, במקרים חריגים בית המשפט יוכל לאשר עיכוב במסירת החומר, מטעמים של פגיעה אפשרית בחקירה, בביטחון המדינה או בשלום הציבור.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על אישור החוק: "מדובר בצעד חשוב שמסדיר שימוש בכלי אכיפה משמעותי בצורה ברורה, חוקית ושוויונית. המשטרה תקבל כלים לפעול לשמירת הסדר הציבורי, אך בלי אכיפה בררנית ובלי פגיעה מיותרת באזרחים. חוק אשר מגן גם על השוטרים וגם על הציבור".

הצעת החוק נועדה ליצור הסדרה ברורה ושקופה להפעלת אחד האמצעים המרכזיים של המשטרה לפיזור הפרות סדר, תוך איזון בין מתן כלים למשטרה לבין שמירה על זכויות האזרחים.