כתב אישום הוגש הבוקר (שני) נגד שני אחים קטינים ממודיעין עילית, החשודים בסחר בסמים מסוכנים בין כתלי מוסדות החינוך בעיר.

החשיפה הגיעה במסגרת חקירה רחבה יותר של עבירות פליליות שניהלו חוקרי מרחב שומרון במחוז ש"י.

החקירה התחילה לפני מספר שבועות בעקבות תלונות על אירועי אלימות, שוד והתפרצויות שהתרחשו בעיר. במסגרת החקירה המקיפה נעצרו חמישה חשודים, אך חוקרי תחנת מודיעין עילית חשפו בתוך כך גם חשד לפעילות סחר בסמים שמאחוריה עמדו שני אחים קטינים מאותה משפחה.

במהלך החקירה ביצעו השוטרים מגוון פעולות, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים וניטור תוכן מכשירי הטלפון הנייד של החשודים. שם נחשפו התכתבויות רבות שחיזקו את החשד כי השניים סחרו באספקת סמים הן לבגירים והן לקטינים.

בעקבות הממצאים, אספו החוקרים עדויות מלקוחות של שני הקטינים, שרכשו מהם סמים במספר רב של הזדמנויות, לעיתים בסביבת מוסדות החינוך בעיר.

עם הבשלת החקירה וגיבוש תשתית ראייתית, הוגש הבוקר כתב אישום נגד שני הקטינים בבית המשפט, המייחס להם שבע עסקאות שונות של סחר בסמים מסוכנים.

במקביל, חוקרי המשטרה ממשיכים את חקירת מעשי השוד וההתפרצויות לבתי עסק בעיר, וכתבי אישום נוספים צפויים להגיע עם סיום החקירה בנושא.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינות נוער, בכלל זה גם עבירות של סחר בסמים מסוכנים, ותמצה את הדין עם המעורבים למען שמירה על ביטחון הציבור והסדר בעיר", נמסר מהמשטרה.