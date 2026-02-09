זירת התאונה סמוך למעלה גמלא דוברות איחוד הצלה

שני צעירים כבני 25 נהרגו הערב (שני) כשנפגעו ממכונית בעת שרכבו על אופנוע בכביש 869 סמוך למעלה גמלא.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות על אחד הצעירים בסיומן נאלצו לקבוע את מותו. הצעיר השני פונה למרכז הרפואי בפוריה שם נפטר מפצעיו תוך זמן קצר.

הפרמדיקים יניב אנזל, שחר בן ענת ויונתן סנה, סיפרו: "2 רוכבי האופנוע שכבו לצד הדרך כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו של אחד הפצועים. יחד עם צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבי"ח את הרוכב השני כשמצבו קריטי, תוך כדי שאנחנו נלחמים על חייו".