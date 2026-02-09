סמוטריץ' בנעלין ערוץ 7

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', אומר בראיון לערוץ 7 כי ישראל לא תוכל להשלים עם המשך קיומו של המשטר בטהרן שמאיים עליה.

"העמדה שלנו ברורה. המשטר האיראני שכולו טרור, אומר בפה מלא שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, ולא רק אומר אלא גם עושה ומייצר נשק גם קונבנציונלי וגם לא קונבנציונלי ו בונה טבעת אש נגד מדינת ישראל. זה לא משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו. או שהוא משמיד אותנו או שאנחנו משמידים אותו", מצהיר סמוטריץ'.

להבנתו, גם אם יש חילוקי דעות עם ארה"ב על דרך הפעולה, ההסכמות גדולות יותר. "אני חושב שמערכת היחסים בין הממשל הנוכחי בארה"ב, לבין מדינת ישראל וראש הממשלה הנוכחי, היא טובה ומהודקת יותר ממה שראיתי אי פעם ומקווה שנגיע להבנות גם בנושא איראן".

לדבריו "אנחנו חושבים שלא צריך בכלל הסכם ובטח שלא הסכם רע. אם יהיה הסכם, אז שיכלול דרישה מאיראן להפסיק לייצר את הטילים הבליסטיים שמאיימים על מדינת ישראל, להפסיק לממן את הטרור ואת השלוחות בכל המרחב שמאיימות על ישראל ועל האזור כולו".

לשאלה האם יש עדיין אפשרות לתקיפה צבאית באיראן עונה השר "אל תצפה שאני אדבר על זה בתקשורת. אנחנו תמיד שומרים את כל האופציות פתוחות".

סמוטריץ' מתייחס גם למחלוקות עם המפלגות החרדיות סביב התקציב וקובע כי "זה חוסר אחריות להשתמש בתקציב ככלי ניגוח פוליטי".

המסר שלו לשותפיו החרדים חד וברור. הוא אינו מוכן לוותר על הרפורמות הכלכליות - הורדת מיסים, פירוק מונופולים, יצירת תחרות בבנקים והוזלת האשראי. "אני מצפה מהמפלגות החרדיות לגלות אחריות למדינת ישראל".

לקראת סיום הראיון, השיחה נוגעת בנקודה רגישה וכואבת עבור מפלגת הציונות הדתית: הפער בין העשייה המוכחת לבין המצב בסקרים. למרות ההשפעה הדרמטית של המפלגה על מהלכי המלחמה, על הכלכלה ועל ההתיישבות, נדמה שהציבור הדתי-לאומי לא תמיד מתגמל אותה בקלפי. סמוטריץ' בוחר לצטט את השר אורי אורבך ז"ל כדי להסביר את התופעה: "הצלחנו יותר מדי". ההסבר שלו הוא סוציולוגי ופסיכולוגי כאחד. הציבור הדתי-לאומי, הוא מסביר, חונך להשתלבות, ל"כלל ישראליות", ולכן הוא חש אי-נוחות מסוימת להצביע למפלגה שנתפסת כמגזרית.

"אנחנו לא סקטוריאליים", הוא מתעקש. המטרה שלו היא להוכיח שהערכים של "עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל" הם המיינסטרים הישראלי החדש והנכון.