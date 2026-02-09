יום מורשת גוש קטיף במערכת החינוך, בהובלת מרכז מורשת גוש קטיף בניצן, צוין היום (שני) במאות בתי ספר ברחבי הארץ, עם משדרים חינוכיים מיוחדים, חידונים אינטראקטיביים ופעילויות מגוונות.

הפעילות נעשתה במטרה להנחיל לדור הצעיר את סיפור ההתיישבות, הערכים והרוח שעמדו בבסיס גוש קטיף.

במהלך היום צפו התלמידים במשדרים מיוחדים, ביניהם משדר עומק בהשתתפות יעל שבח, השחקן אוהד קנולר והבמאי לייזי שפירא, שעסק בסיפור ההתיישבות בגוש קטיף, במשמעות הערכית של המורשת ובאופן הנחלתה לדור הצעיר סביב הדרמה "ההתנתקות" ששודרה בכאן 11.

בנוסף בהובלת איתי הרמן, נערך משדר מיוחד לבתי הספר היסודיים, עם חידון אינטראקטיבי בנושאי ציונות והתיישבות בו לקחו התלמידים חלק בזמן אמת. את המקום הראשון קטפו תלמידי כיתה ב' מבית הספר הממ"ד עוזיאל בקריית שמונה. הפרס לכיתה המנצחת - 1,500 לספרים ומשחקי קופסא.

מוסדות רבים ברחבי הארץ קיימו פעילויות נוספות ובהן הרצאות, הצגות, שיח חינוכי ותערוכות.

מנכ"ל מרכז מורשת גוש קטיף, מיכה חדד, סיכם: "מורשת גוש קטיף היא סיפור של התיישבות, ערכים ובניין הארץ. יום המורשת מאפשר לתלמידים להכיר פרק משמעותי בתולדות הציונות מתוך מבט חינוכי, מחבר ומעורר השראה".