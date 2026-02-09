בזמן שחטיבת אלכסנדרוני ממשיכה להחזיק בגזרות המפתח ברצועת עזה, סגן מפקד החטיבה, סגן-אלוף מ', מצהיר כי שטח מדינת ישראל נקי ממנהרות חודרות מעזה.

"בצה"ל יודעים כיום בוודאות שלא קיימות מנהרות החוצות מעזה אל שטח ישראל", הדגיש סא"ל מ'. הוא הסביר כי ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת לכוחות לקבל תמונת מצב מדויקת של המתרחש מתחת לפני האדמה. "האיום שחוצה לשטח ישראל כמעט שאינו קיים. בתוך ה'פרימטר' ובשטח בשליטת צה"ל עדיין קיימות תשתיות, והכוחות ממשיכים לפעול יום-יום לאיתורן ולהשמדתן".

לדבריו, הלחימה מעל פני השטח ב"קו הצהוב", נמשכת בעצימות גבוהה. "האויב יודע שאנחנו לא יורים בנשים ובילדים והוא מנסה לפעול במרחב הזה", הסביר סא"ל מ'. "מה שהשתנה הוא הדיוק בהפעלת הכוח וההתאמות שביצענו בהוראות הפתיחה באש. אנחנו ערוכים לניסיונות התקרבות, רחפנים ונוכחות עוינת שצצה מתוך ההריסות".

סא"ל מ' שיתף באירוע שהתרחש לפני כשבועיים, הממחיש את הדריכות הנדרשת מהלוחמים: במהלך פעילות התקפית לילית, נתקלו הכוחות בחוליית מחבלים. מפקד פלוגה נפצע באירוע ופונה לטיפול, בעוד הלוחמים חתרו למגע וחיסלו את שני המחבלים זמן קצר לאחר מכן.

"זו שגרה מבצעית שבה אנחנו כל הזמן דרוכים. האיום יכול לצוץ בכל רגע, ואין כאן מקום להפתעות", סיכם הסמח"ט. "המוצבים שלנו נועדו להגן על הכוחות, בעוד הפעילות ההתקפית מתבצעת כל העת קדימה, עד לקו הצהוב, כדי להבטיח ששום איום לא יתקרב ליישובינו".