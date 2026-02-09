למרות הצהרות הממשלה על אי-מעורבות הרשות הפלסטינית בעזה, הסמלים הרשמיים שלה כבר נמצאים בשטח.

ב-ynet נחשף כי ראש השב"כ, דוד זיני, אישר במהלך דיון בקבינט כי החותמת המוטבעת בדרכוני העזתים העוברים במעבר רפיח נושאת את הכיתוב "מדינת פלסטין". הדברים נאמרו בעקבות שאילתא של השרה אורית סטרוק.

השר זאב אלקין תהה בדיון האם המשכורות של המאבטחים והפקידים במעבר משולמות על ידי הרשות הפלסטינית.

בעקבות חשיפת המידע הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו לבחון את שינוי החותמת באופן מיידי כך שמי שיהיה חתום על יציאת וכניסת העזתים במעבר תהיה "מועצת השלום בעזה".

בשבוע שעבר התחוללה סערה כאשר הוועדה לניהול עזה פרסמה לוגו שכלל את סמל הרשות הפלסטינית. בלשכת נתניהו טענו כי הלוגו שהוצג לישראל היה שונה והבהירו: "ישראל לא תקבל שימוש בסמלי הרשות הפלסטינית. הרשות לא תהיה שותפה בניהול עזה".